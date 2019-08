ALDE: Restructurarea de amploare a Executivului, necesară; PSD nu o consideră măsură oportună ALDE considera in continuare ca este necesara o restructurare de amploare a Executivului, care sa vizeze reducerea numarului de ministere, desi PSD sustine ca aceasta nu este o masura oportuna, informeaza ALDE miercuri dupa o sedinta a Coalitiei. "Astazi, in cadrul sedintei de coalitie, prim-ministrul Viorica Dancila ne-a informat ca, urmare a discutiilor din structurile de conducere ale PSD, a decis sa faca nominalizari pentru portofoliile vacante si considera ca restructurarea guvernamentala nu este o masura oportuna. Discutia a vizat si ordinea de zi din sesiunea extraordinara si s-a convenit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

