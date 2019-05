Stiri pe aceeasi tema

- Noul indice IRCC, care inlocuieste Roborul, este cotat la 2,36% in prima sedinta in care e calculat, potrivit datelor BNR. Noul indice este calculat... The post Cat vor fi ratele lunare daca faceti un credit Prima Casa de 285.000 lei (60.000 euro) la IRCC, noua dobanda de referinta. Diferenta fata de…

- Bancile manifesta o opozitie fatisa fata de noua implementare a indicelui in functie de care se ajusteaza periodic creditele. Amendamentul a fost formulat senatorul ALDE Daniel Zamfir, care a declarat ca se va crea o „discriminare" daca indicele ROBOR nu ar fi aplicat la toate creditele. „Este nefiresc…

- Noua metoda de calcul al ROBOR ar putea fi aplicata și la creditele in curs, nu numai celor viitoare. Cel puțin așa prevede un amendament care a trecut marți de Comisia Economica a Senatului, urmand a fi discutat in plen. Bancile manifesta o opoziție fațișa fața de noua implementare a indicelui in funcție…

- Iordache a vorbit in deschiderea Conferintei Interparlamentare privind Viitorul Uniunii Europene, organizata in cadrul Presedintiei rotative a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, la Palatul Parlamentului. "Pe durata celor trei luni ale presedintiei romane, Romania a contribuit la discutiile…

- Amendamentul liberal, votat pe parcursul dezbaterilor la buget, a impus majoritații parlamentare PSD-ALDE ca, incepand cu data de intai martie, alocațiile copiilor sa fie majorate. Astfel, copiii cu varsta mai mica de doi ani vor avea o alocație de 300 de lei, iar cei cu varsta mai mare…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, joi, bugetul pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in scadere cu 2,41% fata de 2018. Alesii au adoptat si un amendament PMP respins in comisiile de specialitate privitor la infiintarea unui complex turistic. Parlamentarii au adoptat…

- Membrii ALDE Sibiu sustin ca nu vor migra la Pro Romania, infirmand astfel cele spune joi, intr-o conferinta de presa, de deputatul Daniel Constantin. "Avand in vedere declaratiile cu rol de dezinformare ale domnului Daniel Constantin, facute in cadrul conferintei de presa de la Sibiu, joi…