- Liberalii acuza ALDE ca au furat doua inițiative legislative depuse de PNL in Parlament. Aceștia susțin ca PSD și ALDE fura absolut orice și le transmit celor din coaliție ca le transmit toate inițiativele parlamentarilor PNL, daca tot sunt atat de bune.Citește și: SURSE Euractiv - Socialiștii…

- Acționarul majoritar al Realitatea TV, Cozmin Gușa, susține ca prin OUG care reglementeaza insolvența, Liviu Dragnea, Eugen Teodorovici și Darius Valcov pun la cale inchiderea Realitatea TV. El arata ca OUG-ul este cu dedicație pentru postul TV și se urmarește ca, ulterior, oameni din anturajul lor…

- Situația din PSD pare sa fi reintrat sub controlul total al lui Liviu Dragnea, iar Niculae Badalau, liderul PSD Giurgiu, unul dintre disidenți pare ca s-a impacat cu Dragnea. Badalau a explicat ca in viitorul CEx al PSD s-ar putea organizația PSD Giurgiu sa trimita miniștri in Guvernul Dancila. Citește…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, solicita Guvernului prelungirea termenului prin care s-a instituit obligativitatea pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri) de inlocuire a caselor de marcat cu rola jurnal cu aparate de marcat cu jurnal electronic, pana la data la…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, va fi remaniat, dar nu din cauza amnistiei și grațierii, ci din cauza legii privind schimbarea completelor de judecatori de la ICCJ. Citește și: SURSE Euractiv - Socialiștii europeni, criza de nervi in ședința cu Viorica…

- Ministrul demisionar al Educatiei, Valentin Popa, afirma intr-o declaratie transmisa AGERPRES ca limba romana si Romania "nu sunt de negociat" si ca toti copiii din tara trebuie sa cunoasca limba romana pentru a avea o sansa sa traiasca si sa munceasca in tara. Citește și: SURSE Euractiv -…

- ”Tocmai am aflat de la Viorica Dancila, in plenul Grupului S&D, ca jandarmerita a fost “batuta cu bestialitate de protestanți” scrie pe Facebook europarlamentarul Catalin Ivan. ”Sper ca traducatorii au inteles ca este vorba de protestatari. Sa nu intram intr-un conflict religios”. Premierul roman exceleaza…

- Viorica Dancila a trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans, despre protestele din 10 august, ea precizand ca s-a incercat prin violența inlaturarea Guvernului, iar Klaus Iohannis a facut apel la continuarea protestelor. Guvernul…