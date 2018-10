Codrin Ștefanescu afirma ca declarațiile lui Varujan Vosganian sunt fara importanța raportat la scopurile alianței PSD-ALDE. "Nu ma intereseaza ce zice Vosganian și cred ca nici colegii din ALDE nu comenteaza ce zice Vosganian. Asta cu fruntașii dreptei este teoria pe care tot noi cei din PSD am lansat-o. Noi am explicat opiniei publice ca ALDE este continuatorul proiectului USL și ca adevarații liberali se regasesc aici. Am susținut mereu afirmațiile domnului Tariceanu care a fost, ca și noi, un luptator cu statul paralel. S-a dovedit ca și el a fost vanat de statul paralel, inregistrat șapte…