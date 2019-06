Stiri pe aceeasi tema

- Un lider județean ALDE face dezvaluiri despre situația coaliției de guvernare. Șeful ALDE Dambovița, Ionel Petre, spune ca PSD le ia oamenii, ca le pune 'talpa', ca fura ideile ALDE și ca situația nu este singulara, mai multe județene fiind intr-o situație similara. Liderul județean ALDE spune ca…

- Vicepremierul Daniel Suciu va candida pentru functia de presedinte executiv al partidului la Congresul extraordinar din data de 29 iunie, a anuntat sambata presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, care il sustine pe acesta. "Colegul nostru Daniel Suciu a decis sa candideze la functia de Presedinte…

- ALDE ramane in coaliție cu PSD, dar dorește recalibrarea relațiilor și schimbari in guvern. Calin Popescu Tariceanu a recunoscut ca, de multe ori, partidul sau a fost pus in fața faptului implinit și vrea ca aceste situații sa nu se mai repete.

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat miercuri, la Adevarul Live, pe tema unei viitoare coalitii de guvernare cu liberalii, ca este dispus la orice negociere cu conditia sa dispara statul paralel.- ALDE ia in calcul sa participe la guvernare doar alaturi de PSD, sau nu respingeti…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit, la Adevarul Live, despre campania pentru europarlamentare, referendumul pe Justitie, remanierea Guvernului, dar si despre o posibila candidatura la prezidentiale. Liderul ALDE a transmis partenerilor sai de guvernare ca inca nu a analizat daa…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, reactioneaza extrem de dur la anuntul presedintelui Iohannis cu privire la intrebarile propuse pentru referendum. Liderul ALDE afirma ca intrebarile ar trebui sa fie aprobate de Curtea Constitutionala si il acuza pe Iohannis ca nu e capabil sa formuleze…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cere Partidului Național Liberal (PNL), sa susțina demersul de revocare a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, pe care il numește „o coada de topor a regimului comunist” și „unul dintre mulții calai ai parinților și bunicilor noștri”. Tariceanu…

- „Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam dupa alegerile europarlamentare. Am hotarat sa candideze cel care are cele mai sanse sa il invinga pe Klaus Iohannis”, a spus Tariceanu. Acesta a precizat ca este o decizie…