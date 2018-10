"Retragerea neintarziata din functiile ocupate in prezent in sistemul judiciar a tuturor celor care din 2009 si pana in 2016 au elaborat si semnat protocoalele de colaborare secreta intre SRI si institutiile din sfera justitiei. Este indubitabil ca semnatarii acestor protocoale, ca si cei care i-au indemnat sa o faca, sunt cei care au exercitat in termeni reali o influenta politica devastatoare asupra independentei Justitiei.(...)

Ministrul Justitiei va fi o persoana independenta politic si de solida reputatie profesionala, cel putin pana la restaurarea deplina a independentei justitiei…