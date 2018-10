​ALDE propune partidelor parlamentare un acord cu privire la justiţie şi statul de drept Retragerea din functiile ocupate in prezent in sistemul judiciar a celor care in perioada 2009-2016 au elaborat si semnat protocoalele de colaborare secreta intre SRI si institutiile din sfera justitiei, ministrul Justitiei sa fie o persoana independenta politic si legislatia din domeniu sa includa recomandarile Comisiei de la Venetia reprezinta principalele prevederi ale unei propuneri de acord al partidelor politice parlamentare avansata de ALDE. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei care vorbesc despre legile Justitiei trebuie sa cada de acord asupra unei definitii a ceea ce inseamna statul de drept, a declarat, miercuri, liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. "Presedintele a afirmat ca incearca, prin…

- "De doi ani de zile, obsesia lui Dragnea de a scapa de puscarie si obsesia ultrasilor din PSD de a controla justitia au facut un rau urias Romaniei. (...) Este momentul ca partidele care compun majoritatea parlamentara sa abadoneze proiectul lui Dragnea. care este impotriva intereselor Romaniei",…

- Presedintele Klaus Iohannis intentioneaza sa-i cheme la consultari, saptamana viitoare, pe liderii partidelor parlamentare, pe tema legilor Justitiei. Seful statului a solicitat Parlamentului sa tina cont de opiniile Comisiei de la Venetia si sa reevalueze modificarile aduse legilor Justitiei, dar ...

- Președintele Klaus Iohannis va chema partidele parlamentare, la Cotroceni, pentru a avea consultari pe legile justiției, arata surse politice. Cei de la PNL saluta demersul președintelui și arata ca acesta este unul necesar.Citește și: Klaus Iohannis cere DEMISIA lui Tudorel Toader din funcția…

- Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta care va pune in acord legile justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila. Stire in curs de actualizare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin)

- Manfred Weber, liderul grupului PPE, s-a declarat, ieri, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, extrem de ingrijorat de situația din Romania. Liderul Grupului Partidului Popular European a scris pe contul sau oficial de Twitter ca a intrebat-o pe Viorica Dancila despre corupție și independența…

- Premierul Olandei Mark Rutte a declarat miercuri, la București, referindu-se la protestele din 10 august ca "am urmarit evenimentele recente, avem o serie de ingrijorari și noi cu privire la statul de drept".