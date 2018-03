Stiri pe aceeasi tema

- Romania a celebrat implinirea a 100 ani de la Unirea cu Basarabia, la 27 Martie 1918. Dupa 22 ani insa de la semnarea Actului Unirii in Sfatul Tarii de la Chisinau, Romania pierdea Basarabia intrata sub ocupatie sovietica.

- In ziua de 27 martie 1918 (pe stil vechi), in plenul Sfatului Tarii, deputatul Ion Buzdugan a dat citire, in numele Blocului Moldovenesc, majoritar, urmatorului document: "Actul Unirii. In numele poporului Basarabiei, Sfatul Tarii declara: Republica Democratica Moldoveneasca (Basarabia) in hotarele…

- UNITATE… Timp de cinci ore, ieri, in orasul Negresti s-a discutat doar despre reintoarcerea Basarabiei la tara-mama, intr-un moment crucial pentru natiune. Negrestiul a fost, astfel, punctul-zero al actiunilor dedicate celor 100 de ani de la semnarea in Sfatul Tarii, de la Chisinau, a proclamatiei de…

- Mesajul presedintelui la un secol de la unirea Basarabiei cu Romania Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul României. Decizia adoptata de Sfatul Tarii de la Chisinau a fost un gest…

- Mesaj al Ministrului Culturii și Identitații Naționale la un secol de la unirea Basarabiei cu Romania In urma cu fix o suta de ani, la ora locala 16:15, se deschidea oficial ședința cu nr. 63 a Sfatului Țarii din Basarabia, convocata pentru data de 27 martie 1918, sub președinția lui Ion Inculeț, vicepreședinția…

- Parlamentul de la Bucuresti a adoptat marti Declaratia pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, informeaza AGERPRES . “Parlamentul Romaniei, constituit in sedinta solemna la implinirea a 100 de ani de la infaptuirea Unirii Basarabiei cu Patria Mama , astazi, 27 martie 2018, considera…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, cu prilejul celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, ca, dupa exemplul anului 1918, doar "vrerea" Parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau, exprimand vointa poporului roman din Romania si din Moldova, va putea reface ceea…

- "Nadajduiesc ca vom gasi curajul, la Bucuresti, ca si la Chisinau, de a lua o asemenea decizie. Numai lipsa de incredere in propria noastra capacitate de a construi impreuna o natiune democratica, libera si indivizibila ne poate impiedica sa ne punem si noi semnaturile pe un act al unirii", a sustinut…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania. "Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Tarii de la Chisinau a fost un gest politic si patriotic…

- „Aniversam astazi 100 de ani de la Declarația de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Țarii de la Chișinau a fost un gest politic și patriotic care face cinste elitelor vremii și tuturor celor care l-au visat și au lucrat pentru infaptuirea lui. Este unul dintre acele momente…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj la aniversarea a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in care vorbeste despre ”gestul politic si patriotic care face cinste elitelor vremii” si despre faptul ca, ”in clipe de cumpana, in fata amenintarilor si pericolelor, Romania a…

- La 27 Martie se implinesc 100 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, infaptuita de Sfatul Tarii de la Chisinau la 27 martie 1918. Basarabia a fost atunci prima provincie care a cerut unirea cu Tara-mama. A urmat Bucovina la 27 noiembrie 1918 si Transilvania la 1 decembrie 1918, facand Romania Mare.

- Acum 100 de ani, Basarabia revenea acasa! Pe 27 martie 2018, Sfatul Tarii, Legislativul de la Chisinau, a votat în favoarea Unirii Basarabiei cu România. Pâna la votul dat în Sfatul tarii la Chisinau, s-au purtat negocieri. Delegatia basarabenilor a venit…

- Pe 27 martie 1918 Sfatul Tarii a votat unirea Basarabiei cu Romania, Basarabia fiind astfel prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu Romania. Au urmat celelalte provincii romanești – Ardealul, Crișana, Banatul, Maramureșul și Bucovina – spre sfarșitul anului 1918, fiind creata Romania Mare.…

- 27 martie 1918. Hotararea Sfatului Țarii: „In numele poporului Basarabiei, Sfatul Tarii declara: Republica democratica moldoveneasca (Basarabia) in hotarele ei dintre Prut, Dunare, Nistru, Marea Neagra și vechile granițe cu Austria, rupta de Rusia acum o suta și mai bine de ani din trupul vechei Moldove,…

- Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale au adoptat Proclamația Marii Adunari Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru. „Noi, cetateni ai Republicii Moldova,…

- "Simte romanește! 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania!" este titlul uneei provocari lansate de ALDE Pitești pentru saptamana viitoare. Iata cum suna invitația la evenimentul anunțat de Departamentul comunicare al filialei locale a formațiunii politice: "Elevi, parinți, bunici! Ne vedem…

- Muzeul de Istorie "Paul Paltanea" Galati invita galatenii luni, 26 martie 2018, incepand cu ora 14:00, la vernisajul expozitiei "Basarabia si Romania, la ceas aniversar". "Expozitia dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918), este organizata de muzeograf…

- Drumul Basarabiei catre autonomie, independenta și apoi Unire cu Romania nu a fost ușor, fiind presarat cu numeroase pericole și amenintari. Totuși, oamenii politici din Basarabia, cat și cei aflati la Iași au inteles intorsatura istoriei și au cautat sa profite de șansa uriașa care se ivea pentru romani.…

- Sub egida implinirii a 100 de ani de la infaptuirea Unirii Basarabiei cu Romania, la 27 Martie 1918, Primaria si Consiliul Local al comunei Cumpana, judetul Constanta, reprezentate legal prin persoana primarului, ec. Mariana Gaju, in parteneriat cu Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" Constanta, organizeaza…

- Filmul documentar ,,Unioniștii” a fost lansat aseara in Aula Universitații din Pitești. Gazdele evenimentului au fost Gabriel Ivan și Gabriel Despa, studenți ai Universitații din Pitești. Cei doi tineri sunt membrii ai Mobilizarii Unioniste și susțin reunificarea Basarabiei cu Romania. Premiera filmului…

- Casa de Cultura din Odobești organizeaza miercuri, 21 martie, de la orele 15, manifestarea „Basarabia, pamant romanesc”, cu ocazia aniversarii unui secol de la votarea pe 27 martie 1918, in Sfatul Țarii din Chișinau, a Unirii Republicii Democratice Moldovenești cu Regatul Romaniei. Pentru acest eveniment…

- Sub egida Centenarului, Primaria, Consiliul Local si Centrul Cultural Mioveni,, alaturi de Asociatia ORDESSOS, in parteneriat cu Muzeul Judeþean Arges, Centrul Cultural Judetean si Universitatea de Stat din Pitesti vor organiza in data de 26 martie 2018 o serie de manifestari cultural-artistice,…

- Casa de Cultura din Odobesti organizeaza miercuri, 21 martie, de la orele 15, manifestarea „Basarabia, pamant romanesc”, cu ocazia aniversarii unui secol de la votarea pe 27 martie 1918, in Sfatul Tarii din Chisinau, a Unirii Republicii Democratice Moldovenesti cu Regatul Romaniei.

- Se apropie, incet-incet, ziua de 27 Martie. Cand, cu 100 de ani in urma, Sfatul Tarii de la Chisinau vota Unirea cu Tara, creand premisele reintegrarii jumatatii de est a Moldovei, rapita de Rusia la 1812, scrie conferentiarul universitar Razvan Voncu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Consilierii Locali ai PMP Iași au depus, la Consiliul Local al Municipiului Iași, miercuri 14 martie 2018, propunerea privind adoptarea declaratiei de sustinere a unirii Republicii Moldova cu Romania si infiintarea unui punct de semnare a declaratiei de catre cetatenii Municipiului Iasi. 100 de ani…

Filiala judeteana Arges a Aliantei Liberalilor si Democratilor (ALDE) si-a desemnat astazi, noua conducere in cadrul conferintei de alegeri desfasurata la Pitesti. La evenimentul organizat de filiala ALDE Arges au participat presedintele ALDE Calin ...

