- ALDE anunța oficial ca, in ședința de vineri a Biroului Politic Executiv, s-a luat decizia de a-i exclude pe Teodor Meleșcanu, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Ion Cupa si Alexandru Stefan Baisanu, adica cei care au acceptat funcții in Senat, respectiv Guvern, din partea PSD.Citește și: EXCLUSIV…

- Biroul Politic Central al ALDE a decis sa organizeze un Congres Extraordinar dupa alegerile prezidențiale, nu inainte, așa cum cereau ”puciștii” din partid, care au fost exclusi vineri seara. "Biroul Politic Executiv al ALDE, intrunit astazi, 13 septembrie, a luat act de pierderea calitatii…

- ALDE a decis vineri sa o numeasca pe Norica Nicolai in funcția de președinte interimar al organizației de femei OFLDE, in urma excluderii din partid a Grațielei Gavrilescu, au declarat surse politice pentru Mediafax. Anton Anton a fost numit, totodata, președinte interimar al filialei ALDE Valcea.…

- ALDE a transformat ședința informala de vineri in Biroul Politic Executiv, care a decis excluderea lui Teodor Meleșcanu, Grațiela Gavrilescu, Alexandru Baișanu și Ion Cupa din partid, au declarat surse politice.„Biroul Politiv Executiv ALDE ia act de pierderea calitații de membru ALDE, prin…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat miercuri in plenul Senatului ca Teodor Melescanu nu mai este membru al acestui partid, grupul senatorial se desfiinteaza si "se configureaza" un grup mixt. "Urmare a alegerii domnului Melescanu in functia de presedinte al Senatului, in baza deciziei…