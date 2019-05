ALDE, marş împotriva abuzurilor. Varujan Vosganian: Le cer să înceteze "Atunci cand aflam despre gestul indrazneț și disperat al brașovenilor nu ma gandeam ca dupa mai bine de 30 de ani o sa am aceasta ocazie sa innoiesc gestul lor indrazneț printr-un gest civic și politic pentru a le reda idealurile. Am cunoscut și eu inchisorile comuniste. E drept, mai puțin timp. Dar atunci cand stai in inchisorile securitații ai ocazia sa te gandești la viața ta, la destinul tau. In 21 – 22 decembrie am vazut camerele de tortura din beciurile securitații. Am vazut oameni murind Am vazut ieri, alaltaieri cateva scene indreptate impotriva celor care faceau mitinguri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

