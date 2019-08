Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizeaza vineri, intr-o postare pe o retea de socializare, ca atat timp cat va fi presedintele executiv al PSD nu va accepta accepta negocierile "pe sub masa" si predarea acestui partid "ca ostatic", si ca PSD este un partid puternic si prea important…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, spune ca „PSD a fost, este si va fi un partid puternic si prea important pentru a fi santajat, indiferent de cine sunt cei care incearca santajul” si ca el nu accepta negocierile pe sub masa, nici predarea PSD ca ostatic.

- "Ca sa putem insista pentru Romania, trebuie sa insistam pentru PSD #farasantaj PSD a fost, este și va fi un partid puternic și prea important pentru a fi șantajat, indiferent de cine sunt cei care incearca șantajul! Cat timp sunt președintele executiv al acestui partid nu voi accepta doua…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, a transmis un mesaj pe Facebook in care vorbeste despre numeroase plecari din randul social-democratilor, in timp ce „altii joaca ping-pong“ facand referire la partida dintre Viorica Dancila si Eugen Teodorovici

- "In Romania ultimilor ani au fost inregistrate grave derapaje in ceea ce priveste independenta justitiei", a declarat, miercuri, Calin Popescu Tariceanu, dupa votarea Avocatului Poporului. Potrivit acestuia, Avocatul Poporului trebuie sa aiba "un rol cat mai activ in aceasta dezbatere publica…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, ca nu vede niciun risc ca administratorii de pensii private din Pilonul II sa iasa din piata, in conditiile in care ”s-a inchis discutia” dupa ce

- 'Astazi am adoptat in sedinta de Guvern modificari necesare functionarii in conditii optime a administratorilor de pensii private si diversificarii universului investitional pentru protejarea intereselor contributorilor la pilonul II de pensii si consolidarea perspectivei unei pensii sigure. Asa…