- Ca urmare a masurilor dispuse in cadrul Comitetului județean pentru situații de urgența Bacau (CJSU) și a controalelor efectuate de catre Grupul de suport tehnic al pentru asistența medicala de urgența in caz de dezastre, epidemii și epizootii, cu masurile propuse și aprobate in cadrul CJSU Bacau, s-au…

- In data de 22 iulie a.c., politistii de investigatii criminale au fost sesizati de un barbat, de 59 de ani, despre faptul ca, in aceeasi zi, persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul, pe care il parcase pe strada Bicaz. In urma sesizarii, politistii au intocmit dosar penal pentru savarșirea…

- Daca ieri ați vazut niște tineri prin oraș care vopseau niște insemne pe stalpii de iluminat (și nu numai) din oraș, sa știți ca ei erau voluntarii Asociației „Prietenii Camino de Santiago”. Ei au marcat traseul Camino de Santiago – Romania pe raza municipiului Bacau. Este vorba de traseul pe care pelerinii…

- La data de 05 august a.c., politisti din cadrul Compartimentului de Ordine Publica Bacau au identificat si depistat un tanar, de 25 de ani, din comuna Luizi Calugara, banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si distrugere. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul…

- La sfarsitul saptamanii trecute, la Galeria de Arta LIRA din municipiul Moinesti, a avut loc, cu participarea unui public avizat, vernisajul expozitiei de arta naiva a pictorului Ioan Maric, membru al UAP, Filiala Iasi, presedinte de onoare al Asociatiei Artistilor Naivi din Romania. „Badita” Maric,…

- De curand s-a incheiat campania de recoltare din campurile cu lavanda, o afacere promițatoare și in creștere in Romania. O mare de violet s-a intins pana de curand in zona Poduri – Moinești, județul Bacau, acolo unde de cațiva ani Nicoleta Neagu cultiva lavanda pe care o prelucreaza sub diferite forme.…

- Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, maine, 12 iulie, se va afișa prima repartizare computerizata in licee (pe www.admitere.edu.ro). Dosarele de inscriere s-au depus intre 3 și 7 iulie, iar zilele acestea s-au validat in sistem. In Bacau, sunt locuri pentru toți elevii. Astfel, pentru…

- Eșicherul politic oneștean ”a fost zguduit” in aceste zile de un fapt neașteptat: Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) a retras sprijinul politic al consilierei locale Mihaela Geaboc Badic. Pe pagina sa de la o rețea de socializare, ea a notat:”Filiala ALDE Onești (credeam ca este Organizație,…