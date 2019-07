ALDE, ieşire de la guvernare. Tăriceanu: Sunt colegi care mi-au spus „Daca pana acum coaliția nu a funcționat la parametrii optimi nu va așteptați ca dupa camania electorala situația sa se amelioreze. Riscurile sunt sa se deterioreze și mai mult situația care de multe ori e foarte tensionata. Sunt colegi de-ai mei care au cerut mai mult sau mai puțin sa ieșim de la guvernare. Sunt colegi care nu cred ca mai are vreun sens. Nu e problema de scarbit, dar sunt nemulțumiți ca la nivel local de exe mplu coaliția de la nivel central trebuia replicata la nivel local prin constituirea de majoritați in Consiliile Județene, municipale, comunale. Sunt cateva locuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

