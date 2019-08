ALDE, ieșire de la guvernare. Dăncilă: Nu am făcut acest scenariu - Daca ALDE va iesi de la guvernare, PSD va veni in Parlament pentru un vot cu o noua structura a Guvernului sau veti inlocui intr-o sedinta CEx ministrii pe care acum ii au cei din ALDE. Ati discutat acest lucru? "Nu am facut acest scenariu, vedem cum evolueaza lucrurile. Avem o discutie cu ALDE, luni. Sunt convinsa ca din punct de vedere al corectitudinii parteneri de la ALDE ne vor spune daca ies sau nu din coalitie si apoi impreuna in CExN vom lua deciziile", a declarat Viorica Dancila. Intrebata daca le va face vreo concesie celor din ALDE, in cererilor pe care acestia le-au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cateva zile ALDE a reusit sa creeze emotii lasand impresia ca va iesi de la guvernare. Cearta a pornit din linia a doua a partidului. Locotenentii lui Calin Popescu Tariceanu au atacat frontal PSD. Discutiile au fost destul de tensionate si au vizat anumite masuri de restructurare a guvernului,…

- PSD-ALDE nu au ajuns, miercuri, la un consens privind restructurarea Guvernului, urmând ca saptamîna viitoare sa aiba loc o noua discuție, transmite ALDE. Partidul lui Calin Popescu Tariceanu va stabili în septembrie daca va ieși de la guvernare, potrivit Mediafax. „Astazi,…

- ​​UDMR nu va discuta cu PSD despre susținerea Guvernului, în condițiile în care coaliția actuala de guvernare nu s-a destramat, a declarat la RFI liderul deputaților Uniunii, Attila Korodi, precizând ca, din punctul lui de vedere, un Guvern minoritar PSD nu ar trebui susținut ”în…

- ​Calin Popescu Tariceanu nu este de acord cu remanierea anunțata de Viorica Dancila și insista cu restructurarea Guvernului. Mai mult, liderul ALDE spune ca nu va ramâne cu orice preț la guvernare. „Nu vreau sa fac parte dintr-o guvernare impotenta”, a declarat Tariceanu într-un…

- „Nu sunt mulțumit cu acest raspuns (n..r.: al premierului Viorica Dancila, privind remanierea) și am sa va explic despre ce este vorba pentru ca am vazut in ultimele zile și foarte multe comentarii neavenite, aprecieri ca ALDE șantajeaza premierul sau PSD. Nu poate fi vorba de un asfel de lucru pentru…

- UPDATE Viorica Dancila a declarat luni seara ca Tariceanu i-a confirmat ca el va candida pentru funcția suprema in stat, in timp ce Ponta nu a oferit un raspuns. ”Am discutat despre guvernare, despre modul in care vedem un parcurs comun in urmatoarea perioada. Trebuie sa spun ca din partea…

- "Legat de remaniere, (...) de saptamana viitoare incepem evaluarea pe fiecare minister in parte, astfel incat atunci cand vom face o remaniere asta va fi raportata la masurile din programul de guvernare, la activitatea fiecarui ministru, la modul in care a comunicat masurile pe care le-a luat si…

- Legea pensiilor va trece de Camera Deputatilor, iar absenta senatorilor PSD de la sedinta de plen de miercuri (n.n. ieri), in care proiectul a fost respins, va fi analizata, a afirmat premierul Viorica Dancila, criticand, totodata, modul in care Opozitia trateaza aceasta lege, potrivit Mediafax. „Aceste…