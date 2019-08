Stiri pe aceeasi tema

- Plecarea ALDE de la guvernare ar putea duce la sfarsitul guvernarii PSD. Social-democratii vor pierde majoritatea, in Parlament si nu isi va mai putea sustine programul de guvernare. Fara parlamentarii ALDE, PSD ramane cu putin peste 200 de parlamentari, in Legislativ, iar ruperea coalitiei ar putea…

- ALDE nu va parasi guvernarea, crede presedintele PMP, Eugen Tomac. El a declarat la RFI ca schimbarea Guvernului inainte de alegerile prezidentiale sau dupa scrutinul din toamna ”este o solutie mult mai buna decat ceea ce avem la ora actuala la Palatul Victoria” si ca ”e un act de patriotism sa trimiti…

- Ședința coaliției PSD-ALDE a ramas, luni, in coada de pește. Partenerii de la Palatul Victoria au in continuare viziuni diferite despre guvernare, spun surse din coaliție pentru STIRIPESURSE.RO.ALDE a cerut restructurarea Guvernului (mai puține ministere și vot in Parlament), plus un set de…

- In primul interviu ca ministru de Externe, Ramona Manescu a susținut ca dorința Guvernului este ca Exxon "sa ramana", iar "asta inseamna sa facem și noi niște pași in direcția așteptata". In context, ea a precizat ca "diplomația energetica" trebuie sa se implice de acum incolo mai mult astfel incat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va avea joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii studentilor in scopul identificarii problemelor pe care acestia le vad prioritare, obiectivul Guvernului fiind acela de a crea conditiile pentru ca tinerii sa ramana in tara. "Azi, la ora…

- "USR-PLUS este gata sa-și asume inclusiv guvernarea, daca e nevoie, insa pentru asta are nevoie de certitudinea ca poate avea un sprijin in Parlament, pentru a lua decizii care vor fi așteptate de catre cetațeni sa fie luate de un Guvern legitim instalat". Declarația a fost facuta la RFI de liderul…

- ''Apropo, domnul Orban mi-a transmis prin cineva ca urmeaza sa ma sune. Orban urmeaza sa ma sune, deci suna. A trimis pe cineva: Vezi ca te suna Ludovic. Deci va suna. Deci Ponta și cu Orban vor sigur caderea Guvernului, dar USR nu vrea la guvernare. Cu socotelile lor, nu vor la guvernare.…