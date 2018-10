ALDE, fără PSD la prezidențiale. Chirieac: Aceasta este explicația Chirieac a comentat afirmațiile lui Vosganian care sugerat ca ALDE va merge separat de PSD la alegerile prezindețiale. "Noi avem in vedere sa fim fanionul dreptei și nu codașul stangii", a declarat Varujan Vosganian. "Explicația este ca e o perioada de așezare a candidaturilor. Eu cred ca ele vor deveni operaționale abia dupa europarlamentarele de anul viitor. Se testeaza tot felul de variante. In principiu, nu cred ca PSD va renunța sa iși puna un candidat la președinție ca sa mearga in coaliție cu Tariceanu de la ALDE. Tariceanu o avea simpatizanți, dar cu un partid de 5% nu are suficient… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu a declarat, la emisiunea Punctul de intalnire, de la Antena 3, ca nemulțumirea sa fața de Tudorel Toader este totala. "Aștia de la Parchet vor sa iși faca un fel de SRI al lor. Au venit la Toader și i-au spus: domnule ministru, dați-ne noua voie sa ne angajam noi oamenii…

- Iata polemica dintre cei doi politicieni: Varujan Vosganian: Ma bucur ca e doamna Gorghiu aici. Oamenii astia care fabricau dovezi, care anchetau cu anii... (...) Toti oamenii astia s-au bucurat de protectia celor doi presedinti ai țarii, Basescu si Iohannis, de protectia unor partide si…

- Analistul a apreciat modul in care Gabriela Firea a reușit sa transforme infrangerea in victorie. "Dragnea a caștigat batalia din seara asta, insa am vazut un om politic autentic in acest moment: doamna Gabriela Firea. Sa le dai cuvantul greilor partidului, Țuțuianu, Neacșu. Sa le spui "acum tu,…

- FUMIGENE DE WEEKEND (48) Lobby bun si lobby rau? Giuliani versus Bloomberg FUMIGENE DE WEEKEND (48) Dupa desantul OMS - Bloomberg la Cape Town, la care au participat si alde Mihalțan si Voiculescu, Africa de Sud pregatește o lege antitutun “cu de toate”, de la interzicerea fumatului in locurile publice…

- "Liviu Dragnea se crede Ceausescu. Asa cum pe Ceausescu au vrut sa il indeparteze 'agenturili straine', lui Dragnea i-a pus ochi rai 'un om foarte celebru in lume'. Scenariul se repeta... Deja s-a creat o monstruoasa coalitie a celebritatilor mondiale pentru debarcarea sau chiar eliminarea fizica…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, a declarat ca o candidatura la alegerile prezidentiale din 2019 nu ar fi un lucru care sa-l sperie, dar nici nu este, in acest moment, "manat de o ambitie nemasurata". "In mod evident, Calin Popescu-Tariceanu, președintele ALDE, va fi…

- "Anuntul facut de ministrul Tudorel Toader nu face decat sa aduca in plus, din partea unei persoane care are autoritatea functiei ministeriale dar si autoritatea profesionala, in atentia noastra faptul ca actul de justitie in Romania a fost profund si grav viciat din cauza practicilor ilegale de…

- "Din ce am ințeles este vorba de luarea deciziei politice. Documentul este realizat de o maniera juridica de nivel inalt. Adica nu este facut de un politician, este facut clar de avocați, de, eu știu, poate foști sau actuali procurori sau magistrați, nu imi dau seama, dar in orice caz oameni carora…