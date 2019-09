Stiri pe aceeasi tema

- Let’s Do It, Romania! revine cu o noua zi de curațenie naționala pe 21 septembrie, acțiune care va avea loc in 26 de județe din Romania. Pe 21 septembrie sunt așteptați voluntari din Ilfov, Bihor, Botoșani, Valcea, Mehedinți, Constanța, Timiș, Satu Mare, Hunedoara, Ialomița, Tulcea, Mureș, Prahova,…

- Concurenți din 16 județe și Republica Moldova, inscriși la Festivalul-concurs “Pe deal la Teleormanel” in Eveniment / on 13/09/2019 at 11:20 / Consiliul Judetean Teleorman, prin Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman, organizeaza Festivalul–concurs național…

- Calin Popescu Tariceanu și liderii care i-au ramas fideli se întâlnesc, vineri, într-o ședința informala pentru a discuta despre situația din interiorul ALDE. Dupa tradarea lui Meleșcanu și a parlamentarilor propuși miniștri de catre Viorica Dancila, partidul lui Tariceanu este scindat.…

- Dintre cei 146.105 absolvenți de clasa a VIII-a care au participat la evaluarea naționala, 26.076 au medii sub nota 5. Rezultatele admiterii la liceu vor fi afișate pe 12 iulie 2019. O cincime din elevii care au susținut Evaluarea Naționala, mai exact 18%, au media de admitere la liceu sub 5. Cele mai…

- Pana la ora 23.00, in județul Suceava este in vigoare o atenționare cod portocaliu de furtuni. Conform ANM, in județele Suceava, Botoșani, Neamț, Bacau, Argeș, Dimbovița, Teleorman, Gorj, Vilcea, Olt și Dolj, precum și in zona de munte a județelor Vrancea și Prahova instabilitatea atmosferica va fi…

