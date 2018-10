Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele apte de munca beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social daca refuza un Post-ul AJOFM Dambovița: Refuzul unui loc de munca duce la pierderea venitului minim garantat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vineri, delegații PNL Dambovița sunt chemați sa aleaga prin vot noul președine al formațiunii politice. Fostul PNL Dambovița, Marius Caravețeanu, Post-ul Patru candidați la șefia PNL Dambovița! Lupta se duce intre Bogdan Simion și Virgil Guran apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 16 autoturisme noi, marca Logan, distribuite de conducerea Inspectoratului General al Poliției Romane, au intrat astazi in dotarea Parcului Auto Post-ul DAMBOVIȚA: 14 secții de poliție au primit mașini noi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doi alegatori dambovițeni care au votat la Referendumul pentru modificarea Constituției s-au razgandit la puțin timp dupa ce au introdus Post-ul REFERENDUM: Doi alegatori din Dambovița au cerut anularea voturilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Medicii de familie din județul Dambovița sunt ingroziți de venirea iernii și de facturile pe care vor fi nevoiți sa Post-ul Medicii de familie speriați de creșterea prețurilor la utilitați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pagina de facebook a președintelui PSD Dambovița (https://www.facebook.com/PaginaAdrianTutuianu/) a fost asaltata de oameni nemulțumiți de decizia acestuia de a se Post-ul Sute de oameni ii arunca cuvinte grele lui Adrian Țuțuianu pe pagina sa de facebook apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- A crescut interesul pentru reabilitarea sistemelor de irigatii! Dupa 25 de ani de dezinteres total, timp in care infrastructura aferenta Post-ul DAMBOVIȚA: Aviz pentru reabilitarea sistemului de irigații Titu- Ogrezeni, nefuncțional de 25 de ani apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Intrucat pesta porcina africana s-a extins intr-un ritm alert in mai multe judete din tara, autoritatile locale si judetene din Post-ul Stare de alerta, și in Dambovița, pentru pesta porcina! In județ sunt 40 000 de porci apare prima data in Gazeta Dambovitei .