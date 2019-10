Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- Președintele Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vedere formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Reprezentantii UDMR vor susține ulterior o conferința de presa. Cele mai importante declarații vor fi transmise, in format LIVE…

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la alegerile prezidențiale și Mircea Diaconu, sprijinit de ALDE și Pro România, vor depune sâmbata, la Biroul Electoral Central, semnaturile necesare pentru a intra în cursa pentru Cotroceni. Pâna acum și-au depus candidaturile Klaus Iohannis, ,…

- „Eu voi spune ca daca pleaca cinci parlamentari deputați din grupul ALDE se distruge și grupul de Camera așa cum s-a intamplat la Senat. Eu personal voi acționa in instanța aceasta decizie a partidului, și atata vreme cat ma voi judeca cu partidul, aparandu-ma de aceasta violare, nu se va aplica…

- "Aceasta situatie, creata de presedintele Iohannis care prin refuzul de a numi ministri interimari ignora reguli, legi si decizii ale CCR poate produce consecinte grave pentru cetatenii Romaniei si pentru relatiile europene ale Romaniei. Refuzul de a numi ministri interimari este un abuz constitutional…

- Intrebat cine intra in turul doi la alegerile prezidențiale din 2019, Eugen Teodorovici a spus: „Categoric, doamna Dancila. De partea cealalta, nu știu. Dar v-am dat puțin raspunsul la intrebarea aceasta mai devreme, cand am zis ce reprezinta USR pentru Romania". Mai departe, intrebat daca considera…