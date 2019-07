ALDE, candidat propriu la alegerile prezidenţiale. Mihai Fifor: Electoratul trebuie să aibă alternativă "Decizia ALDE de a avea un candidat propriu la alegerile prezidențiale este una fireasca. Aceste alegeri reprezinta, in primul rand, un proces politic și, chiar daca guvernam impreuna, ALDE este un partid de centru-dreapta. Desigur ca ne-am fi dorit sa avem un candidat comun, oferit de partidul cu scorul mai mare, insa respectam decizia partenerilor noștri de alianța și le dorim succes in competiția electorala. Pana la urma, electoratul de dreapta are nevoie de alternative la oferta saraca in idei prezentata pana acum", a scris Mihai Fifor. Ceilalti candidati de dreapta sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei șapte candidați care și-au exprimat pana acum intenția de a candida la alegerile prezidențiale sunt Calin Popescu Tariceanu, Viorica Dancila, Dan Barna, Liviu Pleșoianu, Ramona Bruynseels și Bogdan Stanoevici. Urmeaza sa vedem pe cine desemneaza UDMR și PRO Romania. Klaus Iohannis se afla in toate…

- Alegerile prezidențiale de la finalul anului ar putea rasturna toate calculele partidelor. PSD merge pe mana Vioricai Dancila și ar putea sa nu intre in turul 2, unde s-ar confrunta Klaus Iohannis și Dan Barna.

- Ies la suprafața detalii-bomba despre ințelegerea secreta, care ii asigura cel de-al doilea mandat de președinte lui Klaus Iohannis și il scoate din joc pe candidatul USR-PLUS, Dan Barna.Potrivit surselor noastre bine informate, pentru a-l trece pe linie moarta pe Barna, Klaus Iohannis ar fi batut palma…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca președintele Klaus Iohannis va avea mari probleme la alegerile prezidențiale, daca nu va juca all-in. Gușa considera ca marea provocare a lui Iohannis este sa iși justifice mandatul de președinte, altfel va pierde in fața lui Dan Barna.Citește și: SURSE…

- Conducerea PSD s-a reunit la Palatul Parlamentului pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august. Pe ordinea de zi se afla desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale din toamna, dupa ce, intr-o sedinta anterioara,…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor considera ca Viorica Dancila poate fi un candidat si un adversar redutabil pentru Klaus Iohannis, la alegerile prezidentiale, daca premierul isi doreste sa intre in competitia electorala. "E un om care a demostrant ca poate conduce un guvern. E un om cald, aproape…

- Un sondaj intern al Alianței 2020 USR-PLUS arata ca Dacian Ciolos ar fi favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale. El ar putea in acest fel intra in turul doi alaturi de Klaus Iohannis. Respondentii il prefera pe Ciolos in locul lui Barna la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a marit cu cateva…

- Dan Barna a recunoscut, joi seara, la Romania TV, ca i-a transmis lui Klaus Iohannis, la consultarile de la Cotroceni, ca nu va avea parte de susținerea Alianței 2020 USR - PLUS la prezidențiale.