- In Municipiul Sebeș, in saptamana 12 noiembrie – 18 noiembrie 2018, sunt planificate o serie de campanii de promovare a sanatații, derulate prin Directia de Asistența Sociala Sebeș care vor avea loc dupa cum urmeaza: • Ziua Mondiala a Diabetului – 14 noiembrie 2018; • Ziua Naționala fara Tutun – 15…

- Miercuri, 14 noiembrie, este Ziua Mondiala a Diabetului. „Tema campaniei pentru anii 2018-2019 este «Familia si diabetul». A fost aleasa o perioada de doi ani pentru o aliniere a campaniei la planul strategic actual al Federatiei Internationale de Diabet și pentru a facilita planificarea, realizarea,…

- ALDE Pitești marcheaza Ziua Mondiala a Diabetului prin campania ,, Afla-ți indicele glicemic!”. Piteștenii sunt așteptați miercuri, 14 noiembrie, de la ora 17,00, la sediul ALDE Pitești din Gavana, unde un medic primar ...

- Pitestenii sunt așteptați miercuri, 14 noiembrie, de la ora 17,00, la sediul ALDE Pitești din Gavana, unde un medic primar specialist le va masura gratuit indicele glicemic. Prin aceasta acțiune, ALDE incearca sa atraga ...

- Luni, 12 noiembrie 2018, intre orele 11.00 – 14.00, in holul Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” din Suceava are loc o campanie gratuita de testare a glicemiei și de informare privind riscurile diabetului. Campanie este organizata cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului și este dezvoltata…

- Cand vorbim despre diabet, ne referim la trei tipuri de diabet, și anume: diabet zaharat tip1, diabet zaharat tip 2 și diabet gestațional. Diabetul zaharat tip 2 reprezinta o boala tacuta, care poate trece neobservata ani de zile pana este diagnosticata. Din acest motiv, evoluția acestuia…

- „Uniți sub tricolor prin sanatate”. Campania umanitara organizata de Spitalul Militar de Urgența „Dr. Ion Jianu” Pitești, aprobata și susținuta de catre Direcția Medicala a Ministerului Apararii Naționale continua in luna septembrie in comuna argeșeana Caldararu. Astfel, sambata, 29 septembrie, intre…

- In anul sarbatoririi Marii Uniri, Spitalul Militar de Urgența „Dr. Ion Jianu” Pitești organizeaza Caravana medicala „Uniți sub tricolor prin sanatate”, un proiect la nivel național aprobat și susținut de catre Direcția Medicala a Ministerului Apararii Naționale. Campania umanitara se desfașoara in perioada…