ALDE Brașov îi cere lui Tăriceanu să își asume candidatura la prezidențiale „Pentru ca Romania devine tot mai mult scena unui marxism cultural de o violența cum nu s-a mai vazut din anii 50 și care ne amenința insași ființa naționala, impingandu-ne spre a ne rușina de valorile morale cele mai profunde, libertate, respectul fața de om, fața de valorile naționale și familiale. Pentru ca termeni precum patriotism, patrie ori tradiție devin in gurile neo-marxiștilor "pericole la adresa parcursului european al Romaniei", iar oricine le invoca devine dușman al "binelui" societații. Pentru ca suntem impinși tot mai mult spre statutul de popor de consumatori,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

