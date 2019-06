Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Permanenta Teritoriala a ALDE Prahova a adoptat, marți, in unanimitate, Rezoluția de susținere a candidaturii domnului Calin Popescu Tariceanu pentru funcția de președinte al Romaniei. Totodata, reprezentanții statutari și-au manifestat ingrijorarea in legatura cu situația politica din…

- Ministerul Agriculturii, prin Autoritatea Naționala Fitosanitara, nu a constatat depașiri ale normelor la reziduuri de pesticide la 243 de probe de roșii de la producatorii inscriși in programul de sprijin pentru toma, conform Mediafax.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, DEZLANȚUIT total…

- Sute de pasageri ai unui tren au ramas blocati in sudul Marii Britanii din cauza unei alunecari de teren, iar un elicopter militar a intervenit dupa ce un rau a iesit din matca in urma ploilor torentiale ce au provocat probleme in mai multe regiuni, informeaza vineri Press Association, conform Agerpres.Citește…

- CFR Calatori anuntat ca, incepand de vineri 14 iunie, va lansa programul estival de transport Trenurile Soarelui. Astfel, timp de aproape trei luni, pana in 9 septembrie, peste 40 de trenuri vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si Delta Dunarii, conform…

- ''Ieri, de ziua sa, dl Klaus Werner Iohannis și-a facut un cadou "instituțional": și-a convocat susținatorii devotați pentru semnarea unui pact ilegitim și imoral – din motive pe care le-am expus deja miercuri – menit sa alimenteze, la nivelul publicului, impresia ca domnia sa lucreaza. In…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca președintele Klaus Iohannis sfideaza toate instituțiile din Romania, inclusiv Curtea Constituționala, care a decis sa amane dezbaterile asupra validarii referendumului. Tariceanu susține ca in lipsa unui raspuns de la CCR, Iohannis a chemat…

- Șeful Senatului a anunțat cand Puterea iși va anunța candidatul comun la alegerile prezindențiale de la finalul anului. Mai mult, Tariceanu a lansat atacuri in rafala și la adresa președintelui Klaus Iohannis. Calin Popescu Tariceanu se indeparteaza de Liviu Dragnea. Șeful PSD a spus ca va face un…

- „Cred ca inainte de vacanta de vara. Intotdeauna consider ca este gresit sa iei decizii la cald, cand e totul infierbantat, fie intr-o parte fie intr-alta", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, vineri seara, la Romania TV. Acesta a adaugat ca ii da zero sanse lui Klaus Iohannis sa castige un nou mandat…