"Nu vom intra la guvernare. Probabil ca PNL va trebui sa faca un guvern minoritar si sigur ca vor trebui sa aiba loc discutii cu privire la ceea ce se angajeaza in continuare acest guvern care va trebui sa primeasca votul in Parlament. (...) I-am rugat pe colegii mei sa reflecteze la modul foarte serios cu privire la conditiile pe care noi le vom solicita de la viitorul guvern care va veni in Parlament sa obtina votul de incredere", a spus Tariceanu, dupa sedinta Biroului Politic Central al ALDE.



El a subliniat ca, din punct de vedere al ALDE, "nu este realist scenariul unui guvern…