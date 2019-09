Stiri pe aceeasi tema

- Demisiile a cinci deputati i-a lasat pe cei din ALDE fara grup parlamentar si in Camera Deputatilor, dupa ce, in urma cu o saptamana s-a destramat si grupul de la Senat. PSD continue racolarea alesilor din partidul lui Calin Popescu-Tariceanu cu scopul de a bloca motiune de cenzura a Opozitiei.

- Lovitura pentru Calin Popescu Tariceanu, in partid. Patru deputati au decis sa paraseasca grupul parlamentar, iar prin plecarea acestora, ALDE pierde si grupul de la Camra Deputatilor, pe langa cel de la Senat, care a fost dizolvat saptamana trecuta. Cei patru deputati sunt: Gratiela Gavrilescu, Mihai…

- Cei cinci deputati și-au inregistrat demisiile la Biroul Permanent urmand ca acestea sa fie anunțate miercuri in plen. De notat ca trei dintre aceștia fusesera excluși vineri intr-o ședința ad-hoc a conducerii ALDE, respectiv Gavrilescu, Baișanu și Cupa. Prin aceste demisii, ALDE nu…

- Potrivit proiectului, muzeul are sediul in Calea Victoriei nr. 218. Finantarea va fi asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania 'Elie Wiesel', din venituri proprii, donatii si sponsorizari. Muzeul are ca scop prezentarea si promovarea…

- Senatorii vor vota succesorul lui Calin Popescu Tariceanu la șefia Senatului in plenul de marți, 10 septembrie, potrivit unei decizii adoptate in Biroul Permanent. In cursa sunt Ion Popa din partea ALDE, Alina Gorghiu din partea PNL, dar și Teodor Meleșcanu, propus de PSD.Citește și: Incepe…

- In partidul lui Calin Popescu Tariceanu se duc lupte dure pentru putere. Nemulțumiți de decizia unei alianțe cu Victor Ponta, unii lideri ai ALDE ar putea cere convocarea unui Congres extraordinar in care sa il schimbe pe Tariceanu. Intre timp, atat la Senat cat și la Camera Deputaților grupurile sunt…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, cu 177 de voturi "pentru", unul "contra" si doua abtineri, proiectul de lege pentru gratierea unor pedepse si a unor masuri educative privative de libertate, transmite Agerpres. Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, inainte de vot, ca Guvernul sustine…

- Legea pensiilor, care a trecut deja de filtrul controlului constitutional, urmeaza sa fie dezbatuta si votata, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, for decizional. Dupa ce, la Senat, Puterea nu s-a mobilizat, iar proiectul a picat la un vot, in Camera Deputatilor, la comisii, s-au corectat aspectele…