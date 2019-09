Stiri pe aceeasi tema

- ALDE a pierdut cinci oameni la Camera Deputaților. Puterea a convocat Biroul Permanent, situația fiind favorabila pentru PSD. Este o noua lovitura pentru Calin Popescu Tariceanu. Dupa desființarea grupului de la Senat, se desființeaza și grupul din Camera Deputaților.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu o cheama in Parlament pe Viorica Dancila cu pactul propus pentru bunastarea romanilor. In felul acesta, spune Tariceanu, Vorica Dancila ar dovedi ca este “mai mult decat o lovitura electorala prin care sa mai smulga niste voturi de la pensionari”. „Daca nu ar fi…

- Lovitura pentru Calin Popescu Tariceanu, in partid. Patru deputati au decis sa paraseasca grupul parlamentar, iar prin plecarea acestora, ALDE pierde si grupul de la Camra Deputatilor, pe langa cel de la Senat, care a fost dizolvat saptamana trecuta. Cei patru deputati sunt: Gratiela Gavrilescu, Mihai…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, fostul partener de guvernare al Vioricai Dancila, a avut o replica acida pentru premierul care l-a facut laș pentru ca a parasit coaliția. Tariceanu i-a amintit lui Dancila ca el i-a propus sa mearga in Parlament impreuna, pentru a remania guvernul. ”Draga…

- Traian Basescu a afirmat ca ALDE nu are nimic de caștigat prin ieșirea de la guvernare, iar Calin Popescu Tariceanu vrea o alianța cu Pro Romania, pentru a folosi partidul ca vehicul care sa il transporte inca o data in Parlament. „ALDE a pierdut pana acum din guvernare și nu are nimic de caștigat prin…

- Prim-vicepreședintele PRO Romania, Daniel Constantin, lanseaza un atac extrem de dur la adresa partenerului de dialog, liderul ALDE; Calin Popescu Tariceanu, despre care spune ca este „un rebut politic”. Prim-vicepreședintele Pro Romania, Daniel Constantin, a declarat luni la Realitatea TV ca „indiferent…

- Restaurantele și instituțiile publice sunt obligate sa puna, gratuit, la dispoziția oamenilor apa potabila de la robinet. Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat de Senat și avizat pozitiv de Guvern. Clienții localurilor ar putea plati note mai mici daca vor consuma apa de la robinet. Ospatarii…

- Legea inițiata de ministrul de interne Carmen Dan, care prevede ca polițiștii sa poata amenda persoanele care refuza sa se legitimeze, dar care da și alte atribuții sporite agenților și ofițerilor, a primit raport suplimentar favorabil de la comisiile de specialitate, juridica și de aparare din Camera…