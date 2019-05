ALDE a decis viitorul Coaliției: Votul colegilor a fost covârșitor "Am hotarat ca viitorul Coaliției sa fie asigurat pentru ca este nevoie de stabilitate politica, votul colegilor a fost covarșitor in favoarea acestei soluții. De altfel, nu credem ca exista o alternativa fiabila in acest moment, chiar daca exista voci care cer demisia Guvernului, aceleași persoane recunosc ca nu au capacitatea de a-și asuma responsabilitatea unei guvernari grele", a declarat Calin Popescu – Tariceanu. Set de proiecte și politici publice care definesc direcția in care va acționa ALDE Set de proiecte și politici publice care definesc direcția in care va acționa ALDE ALDE a decis reevaluarea programului de guvernare și axarea „pe probleme care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

