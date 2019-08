Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis, luni, un mesaj pe Facebook, in care lanseaza sageți la adresa ALDE și a iminentei ieșiri de la guvernare a acestui partid. Dăncilă afirmă că social-democrații vor merge ”înainte” cu guvernarea, alături de cei…

- "PSD va merge inainte cu guvernarea tarii si alaturi de noi vor veni toti cei din ALDE si Pro Romania care au curajul de a-si asuma acest proces, care inteleg ca fuga de responsabilitate si lasitatea nu vor duce niciodata Romania mai departe. Dincolo de obiectivele si calculele electorale ale unui…

- Delegația Naționala a Pro Romania a decis azi la Palatul Parlamentului o alianța electorala (Alianța ALDE-Pro Romania) la alegerile prezidențiala cu ALDE și susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu, fost senator PNL și fost europarlamentar independent.Vezi și: PSD mai poate sta 90 de zile…

- Calin Popescu Tariceanu are discutii cu Victor Ponta pentru o alianta intre ALDE si PRO Romania, care l-ar putea sustine pe actorul Mircea Diaconu in alegerile prezidentiale. Fostul europarlamentar Mircea Diaconu spune intr-un interviu la RFI ca a fost chemat la discutii cu ALDE si Pro Romania,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat ca a avut luni o intalnire cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, si cu cel al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, precizand ca nu a fost luata vreo decizie privind alegerile prezidentiale, dar a fost inceputul unor discutii care sa duca la maximizarea sanselor…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Cu siguranta voi avea o discutie, atat cu domnul Tariceanu, cat si cu domnul Victor Ponta, cred ca dialogul este foarte important. Imi doresc o coalitie a celor trei partide pentru a sustine candidatul pentru prezidentiale, imi doresc alaturi de noi sa vina si sindicate,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu exclude posiblitatea constituirii unei alte aliante electorale, in cazul in care PSD si ALDE nu vor avea un candidat comun la alegerile prezidentiale. Liderul ALDE a facut aceasta declarație dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat joi in premiera…

- ”Vreau sa va intreb ceva important! La inceputul lunii august se doreste un Congres pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile prezidentiale. Cine credeti ca are cele mai mari sanse in aceasta batalie? Sunt convins ca raspunsurile voastre vor fi citite de multi dintre colegii mei. Si vor conta”,…