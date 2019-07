Stiri pe aceeasi tema

- O centrala nucleara plutitoare, numita Akademik Lomonosov, va fi remorcata luna viitoare, din Murmansk, nord-vestul Rusiei, prin Oceanul Arctic pana in Orientul Indepartat rusesc, dupa aproape doua decenii de la inceperea construcției, scrie CNN. Aceasta este cea mai nouă ambiție a Moscovei,…

- O centrala nucleara plutitoare, numita Akademik Lomonosov, va fi remorcata luna viitoare, din Murmansk, nord-vestul Rusiei, prin Marea Arctica pana in Orientul Indepartat rusesc, dupa aproape doua decenii de la inceperea construcției, scrie CNN. Aceasta este cea mai nouă ambiție a Moscovei,…

- Partidul Democrat din Republica Moldova (PDM) le-a expediat ambasadelor acreditate la Chisinau o scrisoare in care informeaza misiunile diplomatice ca guvernul condus de Pavel Filip este "unicul legitim", potrivit TV8, care publica documentul pe pagina sa electronica, transmite Radio Chisinau. PDM il…

- "Cercetand continutul plicului, am vazut cu uimire propunerile Partidului Democrat fatis antirusesc pentru o modificare a cursului politic al Republicii Moldova, printr-o reorientare spre Rusia si reglementarea conflictului transnistrean pe baza federalizarii Republicii Moldova", a relatat Kozak.Cu…

- In cadrul unei conferinte de presa comune, dupa discutiile purtate marti cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov in statiunea Soci - de pe coasta ruseasca a Marii Negre - Pompeo a spus ca a dat de inteles clar Rusiei ca nu poate repeta o ingerinta electorala in SUA de felul celei din alegerile…

- CHIȘINAU, 8 mai – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a transmis un mesaj de felicitare omologului sau rus, Vladimir Putin, cu ocazia marcarii a 74 de ani de la Victoria asupra fascismului în Marele Razboi pentru Apararea Patriei. © Sputnik / Yana Zaharova 9 mai –…

- Negocierile privind crearea majoritații parlamentare în Republica Moldova au intrat în impas, fara ca macar sa demareze. Liderii partidelor care au acces în Parlament continua sa-și puna condiții unul altuia, fara a trece de la vorbe la fapte, adica fara sa se așeze la masa de negocieri…

- Negocierile privind crearea majoritații parlamentare în Republica Moldova au intrat în impas, fara ca macar sa demareze. Liderii partidelor care au acces în Parlament continua sa-și puna condiții unul altuia, fara a trece de la vorbe la fapte, adica fara sa se așeze la masa de negocieri…