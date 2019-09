Stiri pe aceeasi tema

- Șefii ALDE nu-l susțin pe Teodor Meleșcanu la șefia Senatului și partidul va intra in cursa cu un alt candidat, s-a decis in ședința aflata in desfașurare la ora transmiterii acestei știri. Candidatul ALDE la șefia Senatului o sa fie Ion Popa, au decis liderii partidului. Meleșcanu o sa fie exclus…

- UDMR respinge numirea lui Teodor Melescanu ca presedinte al Senatului. Liderul Grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca UDMR nu il susține pe Meleșcanu in funcția de președinte al Senatului. “Am spus raspicat ca nu vom sustine actualul Guvern si ca sustinem o motiune…

- Fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu, a acceptat, la propunerea PSD, funcția de președinte al Senatului Romaniei. De altfel, propunerea a venit chiar din partea premierul Viorica Dancila in ședința de grup a senatorilor PSD care a avut loc azi. Teodor Meleșcanu, care este vicepreședinte ALDE,…

- Variata este luata in calcul și in contextul in care Viorica Dancila a afirmat, in urma cu cateva zile, ca s-ar bucura ca ALDE sa se reintoarca la guvernare, precizand ca a discutat cu mai mulți parlamentari ALDE care au indoieli in privința rupturii cu PSD, potrivit Mediafax. Calin Popescu…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a dezvaluit ca PSD ofera parlamentarilor ALDE funcții de miniștri și a scos „la taraba” funcția de președinte al Senatului. „Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in incercarea de a se salva de la inec. A ajuns sa promita cam tuturor parlamentarilor…

- ALDE a decis sa il susțina pe candidatul independent Mircea Diaconu la președinție, a anunțat președintele partidului Calin Popescu Tariceanu. Tariceanu i-a explicat Vioricai Dancila ca rupe coaliția cu PSD nu din cauza divergenței pe candidatura la prezidențiale, ci din cauza modului in care se guverneaza…

- Calin Popescu Tariceanu lauda initiativa Gabrielei Firea de introducere a unei taxe de poluare in Capitala. La scurt timp, de la masurile anuntate de primarul general privind reducerea poluarii cauzata de masini, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca ALDE sustine initiativa si…

- Liviu Plesoianu, candidat la președinția PSD, a declarat, la Congresul extraordinar de sambata, ca trebuie ca social-democratii sa vorbeasca despre Liviu Dragnea. Pleșoianu a precizat ca acesta a fost condamnat nu intamplator la o zi dupa europarlamentare. El a precizat ca aceasta condamnare a insemnat…