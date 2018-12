Alcoolul și volanul, incompatibile. Două accidente provocate de șoferi băuți Doua accidente soldate cu pagube materiale au fost inregistrate, miercuri, in ambele cazuri stabilindu-se ca soferii erau bauti. Primul accident a avut loc pe strada Independenței. Un barbat in varsta de 47 ani, din municipiul Brașov, care șofa in stare avansata de ebrietate, a fost implicat intr-un incident rutier soldat cu pagube materiale. Conducatorul auto a fost testat cu etilotestul, iar aparatul a a indicat o concentrație de 1,15 mg/l alcool pur in aerul expirat. In consecința, barbatul a fost condus la spital, pentru a i se lua probe de sange, iar polițiștii au intocmit dosar penal. Al… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, in jurul orei 8,30 un tanar in varsta de 17 ani din Brasov s-a angajat in traversarea, prin loc nepermis, a strazii Crinului, moment in care a fost surprins si accidentat de un autoturism marca Opel Corsa, condus de un barbat de 24 ani din Fagaras. „In urma impactului a rezultat…

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita ușor, s-a produs luni seara, cu puțin timp inainte de ora 19:00, pe raza orașului Beclean. Potrivit primelor informații, un barbat in varsta de 46 de ani, din Beclean, in timp ce conducea un autoturism, a surprins și accidentat un barbat in varsta…

- Miercuri dupa amiaza, un barbat de 47 ani, din Scornicesti, care a condus pe DN 13 o cisterna inmatriculata in județul Olt, dinspre Sighisoara spre Brasov, fara incarcatura, intr-o curba la stanga a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, capul tractor a iesit in decor, in dreapta sensului…

- 21.10 Din pacate, eforturile paramedicilor de a-l salva pe șoferul de 67 de ani au fost in zadar. Barbatul a decedat. 20.39 Noi informații de la ISU Brașov. Se pare ca ar fi vorba de cinci victime, dintre care una a fost incarcerata, care este in stop cardio-respirator. 19.40 Accident grav luni seara…

- Joi, in jurul orei 09:32, o femeie in varsta de 63 de ani, din comuna Baia de Cris, in timp ce traversa strada Republicii, din municipiul Brad, pe marcajul pietonal, a fost acrosata cu roata stanga-fata de un autoturism care se deplasa catre strada Independentei. In urma evenimentului rutier…

- Soferului ambulantei care, marti seara, s-a rasturnat intr-un sant pe DN 1 intre Sercaia si Mandra , dupa ce s-a urcat baut la volan, ranind doua persoane aflate in autospeciala, i s-a desfacut contractul de munca, a anuntat purtatorul de cuvant al SAJ Brasov, Adriana Palaghiea. Potrivit sursei citate,…

- In aceasta dimineațpa, in jurul orei 6,20, un barbat in varsta de 55 ani din comuan Voila a condus un autoturism Volkswagen Sharan pe DN 1 dinspre Fagaras catre Brasov. La un moment dat s-a angajat intr-o depasire intr-o zona cu marcaj longitudinal continuu si a acrosat doua tiruri, unul aflat pe sensul…

- Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana decedata, s-a produs luni, 17 septembrie, in jurul orei 12:30, pe raza localitații Suatu, județul Cluj. Potrivit primelor informații, un barbat in varsta de 66 ani, din comuna Suatu, in timp ce conducea un autoturism pe DC 48, pe raza localitații…