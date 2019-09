Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul timp, apelurile false la 112 au devenit tot mai dese, iar ultimul caz de acest gen s-a inregistrat in Vrancea, acolo unde un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca și-a ucis iubita. Ajunși la fața locului, polițiștii au vazut ca totul a fost numai o farsa.

- Diana și-a facut bagajele și a plecat acasa, dupa ce a decis ca are nevoie sa petreaca timp singura, sa se dezvolte ca persoana, fara sa se agate de o relatie toxica. Ultimul gest facut de concurenta care a plecat acasa a fost... neașteptat.

- AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana in curs un numar de 237 de locuri de munca vacante. dintre acestea 15 se adreseaza persoanelor cu studii superioare. De departe cei mai cautați sunt ucenicii dar și muncitorii necalificați sau spalatorii de autovehicule. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ADMINISTRATOR…

- Tragedie într-o comuna din Vâlcea. O tânara de 24 de ani s-a sinucis, dupa ce si-a dat demisia de la banca unde lucra. Unii apropiați au sugerat ca femeia nu mai suportat stresul cotidian la care era supusa de șef.

- Daca in ultimii ani comuna Dragomirești era in topul județean in ceea ce privește numarul asistaților social, autoritațile locale sunt decise sa schimbe situația. Toate persoanele sanatoase și apte de munca din comuna care primesc ajutor social vor fi scoase la lucru. In total, vor fi angajate 85 de…

- 200 de studenți urmeaza sa se specializeze pe perioada verii in instituții publice din subordinea Guvernului Romaniei. Intre ei, Alexandra, o tanara studenta din Gherla a fost selectata sa se familiarizeze cu munca la Ministerul Apararii Naționale. Alexandra Marginean are 22 de ani și este studenta…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. In luna iunie 2019, la nivelul ITM Alba se deruleaza „Campania naționala de control in domeniul relațiilor de…

- In aceasta perioada, cateva dintre primariile si institutiile publice din judetul Teleorman ofera celor interesati, locuri de munca in mediul urban, dar si in mediul rural. Posturile vacante sau cele nou infintate pot fi ocupate doar prin concurs ! Primaria orasului Videle a scos la concurs un post…