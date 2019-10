Alcoolul nu te face mare în trafic! Alcoolul la volan se pedepseste! Poate ca realizarea acestui aspect l-a determinat pe un barbat din Rogoz sa aleaga „fuga„ de politie. Nu a reusit insa sa ajunga prea departe, iar acum este cercetat in cadrul dosarului penal intocmit pe numele sau. Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Suciu de Sus, care desfasurau activitati pe D.N.18B, au efectuat semnalele regulamentare de oprire a autoturismului aseara, in jurul orei 22.00. Persoana de la volan si-a continuat deplasarea pana pe raza localitatii Magureni. La volan a fost identificat un barbat de 40 de ani, domiciliat in Rogoz. Testarea cu aparatul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

