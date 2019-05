Alcoolul i-a transformat în penali Doi barbați, de 48, respectiv 57 de ani, au fost depistați in flagrant delict, la data de 30 mai a.c., de catre polițiști fiind sub influența bauturilor alcoolice la volanul unor autoturisme. La data de 30 mai a.c., in jurul orei 18.40, polițiștii din cadrul Poliției oraș Tașnad au identificat in trafic, in localitatea Sarauad, […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cu permisul de conducere anulat și conducand un moped neinmatriculat, așa a fost surprins de polițiști la data de 6 mai a.c., un barbat, de 53 de ani, din localitatea Cig. La data de 6 mai a.c., in jurul orei 17.15, polițiștii din cadrul Poliției oraș Tașnad au oprit in trafic, intre localitațile Tașnad…

- Autoritatile de frontiera ungare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, prin Punctul de Contact Cenad, ca, incepand cu data de 14.03.2019 ora 23.00 (ora Romaniei) pana in data de 15.03.2019 ora 23.00 (ora Romaniei) și din 16.03.2019 ora 23.00 (ora Romaniei) pana in data…

- O femeie de 38 de ani, din Tirgu Neamt, a fost reținuta de polițiști pentru ca a jefuit un lacas de cult. “La data de 12 martie, politiștii din cadrul Poliției orașului Tirgu Neamț au reținut o femeie din Tirgu Neamț, pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat. In fapt,…

- Politistii de frontiera sigheteni au oprit in trafic pentru control, pe raza localitatii Craciunesti, un autoturism marca Volkswagen Passat, inmatriculat in Romania. Masina era condusa de catre o soferita, in varsta de 31 ani, iar in calitate de pasager se mai afla in autoturism si un barbat, in varsta…

- Polițiștii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Suceava –I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit ascunse in bagajele a trei cetateni romani care urmau sa se imbarce intr-un autocar cu destinatia Londra peste 1500 pachete de țigari de proveniența ucraineana, in valoare de aproximativ 18.000 lei. Ieri, 8…

- Trei pescari au disparut in apele Marii Negre dupa ce ieri au ieșit cu barca in larg, in zona 2 Mai, chiar inainte de a se produce o furtuna pe mare. Unul dintre cei disparuți este omul de afaceri Gheorghe Stanica, zis Calin, patronul unei cherhanale din localitatea 2 mai. Acesta era și consilier local…

- Un accident care in realitate nu a avut loc a fost anunțat la 112, in Iași, iar la fața locului s-au deplasat echipajele de urgența. Persoana care a anunțat falsul incident a revenit spunand ca una din cele doua mașini implicate in presupusul accident a luat foc. Pe langa ambulanța, echipajele de descarcerare…

- Soferii de camioane s-au confruntat cu mari probleme de tranzitare a punctelor de trecere a frontierei Nadlac II, Nadlac I si Varsand, luni dimineata, din cauza unor defectiuni in sistemul informatic al autoritatilor ungare. Politistii de frontiera ungari au fost nevoiti sa treaca la efectuarea unui…