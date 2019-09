Stiri pe aceeasi tema

- Momente uluitoare se petrec in casa din Caracal, acolo unde anchetatorii refac, pas cu pas, scenele crimelor pe care Ghorghe Dinca le-ar fi comis. In momentul reconstituirii, o politista a jucat rolul Alexandrei Macesanu, iar Dinca a legat-o la maini cu cureaua pantalonilor, așa cum ar fi procedat cu…

- Brad Pitt spune totul despre problemele lui cu alcoolul si drogurile! Brad Pitt a acordat recent un interviu dezarmant de sincer celebrei publicatii The New York Times, in care vorbeste deschis despre lupta impotriva consumului de alcool, dar dezvaluie si ce a invatat intr-un an jumate de cand s-a inscris…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat sambata, dupa sedinta CEX PSD, ca partidul il va actiona in judecata pe seful statului pentru afirmatia acestuia ca Guvernul este „corupt”. „Legat de afirmatia presedintelui ca este guvern corupt, il vom actiona in judecata pentru ca este usor de lipit etichete,…

- La Cerbul de Aur si-a cunoscut idolul copilariei! A intalnit-o pe Cyndi Lauper! A urmarit recitaluri ale lui Tom Jones, Pink, James Brown! Si, tot la Cerbul de Aur, va urca pe scena pentru a parta oara! Toate i s-au si i se vor intampla lui Stefan Banica jr. la Festivalul din Piata Sfatului, organizat…

- Ramasitele unei a treia fete, gasite in casa lui Gheorghe Dinca. Vezi de cate crime este legat numele monstrului La scurta vreme dupa ce ministrul Justitiei a anuntat-o pe familia Alexandrei ca probele ADN dovedesc ca tanara de 15 ani a fost incinerata de Gheorghe Dinca, surse judiciare afirma ca probele…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi cere noului Ministru de Interne, Nicolae Moga, sa desecretizeze urgent dosarul privind violentele la protestul din 10 august. "Prima decizie pe care trebuie sa o ia noul ministru de Interne, Nicolae Moga, este simpla: sa desecretizeze de urgenta dosarul 10 august. Ii auzim…

- Dacian Cioloș a anunțat, la finalul Consiliului Național al PLUS, ca a fost decis ca prezidențiabilul partidului sa fie ales prin vot electronic de catre toți membrii formațiunii, în perioada 22-27 iulie. Ulterior vor fi negocieri cu USR pentru a decide candidatul Alianței la prezidențiale, relateaza…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Legea pensiilor trebuie dusa la bun sfarsit si asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa promulge acest act normativ. "Legat de pensii, stiti foarte bine ca pentru noi salariile si pensiile au reprezentat o prioritate si chiar la 1 septembrie creste…