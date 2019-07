Alcoolul contrafăcut face victime în Costa Rica Din iunie, 13 barbati si patru femei din intreaga tara cu varste intre 32 si 72 de ani au murit din cauza otravirii cu metanol, potrivit ministerului. Aproximativ 30 de sticle de bauturi spirtoase de la sase marci au fost confiscate si ministerul a avertizat populatia sa nu consume bauturi "suspecte".



Oricine va fi prins ca vinde spirtoase neconforme poate fi urmarit penal, a avertizat ministerul. Metanolul, un compus al alcoolului, poate fi fatal atunci cand este consumat in cantitati mari. Vezi și: Alcoolul contrafacut face victime pe banda rulanta in India Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

