Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon este dispus sa prezinte un program national cuprinzator care sa sprijine familia si sa promoveze valorile familiei in societate. Seful statului spune ca doar printr-o colaborare stransa a statului cu biserica vor putea fi rezolvate problemele demografice. Declaratiile au fost facute vineri,…

- Desi atat in Moldova, cat si in Georgia, asistam la functionarea unor sisteme politice bazate pe subordonarea politica a institutiilor, dezactivarea sistemului de „control si echilibru” si interferenta intereselor oligarhice, UE are tentatia de a trata diferit fenomenul „statului capturat”, scrie analistul…

- Primarul PNL din Alba Iulia, Mircea Hava, considera ca și Biserica, și Armata trebuie sa plateasca impozite, ca de altfel toate instituțiile statului. Colegul sau de partid, Gheorghe Falca, spune și el ca taxarea proprietații statului ar face ca acesta „va incepe sa faca ordine”.

- Manastirea Tudor Vladimirescu gazduieste in aceasta vara doua serii de copiii in tabara de vara gratuita organizata la initiativa Arhiepiscopiei Dunarii de Jos. Alti aproape 1.000 de elevi din cele doua judete participa la programele educationale organizate pe timpul vacantei de parohii.

- Celebrul prezentator Oreste Teodorescu, care a fost audiat luni la DIICOT in scandalul „Cocaina pentru vip-uri”, a vorbit despre faptul ca a fost un „golan care a trecut prin multe lucruri rele”.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, informeaza AGERPRES . “In executarea deciziei Curtii Constitutionale nr. 358/2018, presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat, astazi, decretul de revocare a doamnei…

- Biserica ortodoxa nu a aproba efectuarea serviciului religios de cununie in anumite perioade din an. Potrivit doxologia.ro, in anul 2019 nu se fac nunți in urmatoarele zile: In toate zilele de post si in posturile de peste an; In ajunul ...