Stiri pe aceeasi tema

- Mii de romani vor fi afectați direct in urma anunțului facut de un membru UE important. Acesta a adus in discuție o serie de masuri drastice la adresa imigranților, inclusiv a romanilor care pleaca la munca in strainatate și iși lasa copiii in Romania.

- Creste numarul romanilor exploatati prin munca in strainatate! Sunt persoanele ademenite cu salarii mari in Occident, iar cand ajung acolo sunt fortate sa lucreze gratuit - sub amenintari cu moartea - iar conditiile de trai sunt mizere. De cele mai multe ori, recrutorii le-au luat documentele astfel…

- Si anul acesta, angajatorii din turism atrag atentia ca nu gasesc forta de munca pentru afacerile de pe litoralul romanesc. Aceeasi criza a fost si in 2018, cand patronatele s-au plans de un deficit de 5.000 de angajati chiar cu cateva zile inainte de deschiderea sezonului estival.

- ANAF dorește ca toți romanii care stau in strainatate mai mult de 183 de zile sa iși declare veniturile. In baza convențiilor europene, ANAF face schimb de informații cu statele partenere pentru evitarea dublei impuneri, prevenirea evaziunii fiscale la impozitul pe venit sau capital. Vezi…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotarat ca romanii care muncesc in oricare stat al Uniunii Europene sa aiba dreptul sa primeasca prestații familiale pentru copiii ramași in țara.

- Romanii s-au confruntat cu au fost loviți de un val de scumpiri fara precedent in anul 2018, iar inflația a ajunsla 4,6% la finalul anului trecut.Comparativ cu luna decembrie a anului 2017, cele mai mari creșteri au fost la cartofi cu aproape 40%, legume și conserve de legume cu 23,4%, transportul aerian…

- ANAF: Romanii care muncesc in strainatate, somați sa iși declare veniturile. Care sunt amenzile ANAF a facut o serie de precizari cu privire la stabilirea rezidentei fiscale si declararea veniturilor din strainatate, amintind ca obligativitatea depunerii chestionarului se refera atat la romanii care…

- ANAF a facut o serie de precizari cu privire la stabilirea rezidentei fiscale si declararea veniturilor din strainatate, amintind ca obligativitatea depunerii chestionarului se refera atat la romanii care muncesc in strainatate mai mult de 6 luni, cat si a celor care vin din strainatate si muncesc in…