- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, detasamentul de pompieri din Sebis a fost alertat cand flacarile au cuprins deja intreaga incapere, astfel ca inteventia a fost una dificila. "S-a deplasat o autospeciala de stingere, un ofiter si cinci subofiteri,…

- Circa 11.600 de persoane au participat la proteste la nivel national, dintre care 4.000 in capitala, a declarat Ministerul de Interne francez. O crestere fata de saptamana trecuta, cand 10.200 de persoane au luat parte la miscare, dintre care 3.000 la Paris. Paisprezece persoane au fost arestate…

- Cel puțin 70 de muncitori de pe o plantație de ceai din India au murit și mai mult de 200 sunt internați in spital dupa ce au consumat bauturi toxice de contrabanda, potrivit BBC. Printre victime se afla și cateva femei care lucrau la plantația de ceai din Assam. Autoritațile indiene se așteapta ca…

- Decesele au survenit la mai putin de doua saptamani dupa ce peste 100 de persoane au murit din cauza consumului de alcool contaminat in nordul Indiei. "La fiecare 10 minute primim informatii despre victime din diferite locuri. Pana in prezent, aproximativ 200 de persoane sunt in spital, multe…

- CHIȘINAU, 22 feb – Sputnik. Peste 8200 de angajați ai Poliției vor fi antrenați în vederea asigurarii ordinii publice în timpul scrutinului din 24 februarie, a declarat astazi în cadrul unei conferințe de presa șeful Inspectoratului Național de Patrulare (INP), Marin Maxian.…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier si-a deschis cont pe Instagram, promitand postari care sa prezinte munca sa in tara si in strainatate, relateaza dpa. Seful statului german si-a dedicat luni prima postare diplomatiei internationale, publicand poze din calatoriile sale in China, Noua Zeelanda,…

- La doua luni si jumatate de la decesul lui Constantin Toma, fost model al casei de moda a lui Catalin Botezatu, nici anchetatorii, nici avocatul familiei nu au primit rezultatul necropsiei, desi este partial finalizata. Motivul este halucinant: reprezentanții Serviciului de Medicina Legala Ploiesti…

- Doua femei au fost injunghiate mortal de un barbat in Buftea. Conform primelor informatii, politia l a impuscat pe atacator. Potrivit Romania TV, un irakian si a ucis sotia si fiica. Vecinii au sunat la 112, iar cand politia a ajuns, barbatul a devenit violent si a atacat un politist. Oamenii legii…