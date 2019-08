Albumul “Lover”, lansat de Taylor Swift, a fost vandut in peste 625.000 de exemplare, doar in Statele Unite, in doar 5 zile de la lansare

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata pop americana Taylor Swift si-a prezentat noul album si a castigat mai multe premii luni seara la MTV Video Music Awards (VMA), intr-o gala in cadrul careia interpreta rap Missy Elliott a fost recompensata pentru intreaga cariera, informeaza AFP. Taylor Swift, impulsionata de…

- „Lover” al lui Taylor Swift a devenit, dupa doua zile de la lansare, cel mai bine vandut album al anului 2019 in Statele Unite, potrivit Billboard care citeaza date Nielsen Music, potrivit news.ro.Lansat pe 23 august, albumul a fost vandut pana duminica in 500.000 de unitati. „Lover”…

- Un afacerist din Utah a platit 1,32 de milioane de dolari pentru o moneda rara fabricata in 1894. Numai 24 de exemplare din așa numita Barber Dime au fost imprimate și numai noua exemplare mai exista in prezent. Moneda i-a aparținut in trecut proprietarului echipei de baschet Los Angeles…

- Bugatti se intrece in a crea cele mai scumpe mașini din lume! Dupa modelul mega-ultra-uber exclusivist La Voiture Noire, de 17 milioane de dolari, care a fost scos intr-o singura bucata, vineri a fost prezentata in premiera la Pebble Beach noul model Centodieci. CR7 e proprietarul? "Mașina neagra" unica…

- Publicatia estimeaza ca artista in varsta de 29 de ani a castigat 185 de milioane de dolari, inainte de a plati taxele, in anul inceput pe 1 iunie 2018. Swift a mai condus acest clasament al Forbes in 2016, cand veniturile ei au fost calculate la 170 de milioane de dolari. Cresterea veniturilor ei anuale…

- Rapperul Chris Brown s-a clasat pentru a treia oara pe primul loc in Billboard 200, dupa debutul albumului „Indigo”, vandut in 108.000 de unitati in saptamana incheiata pe 4 iulie, potrivit datelor Nielsen Music, scrie news.ro.Cele 32 de piese au inregistrat 97,95 milioane de accesari pe platformele…

- Constructorul auto francez Renault si-a prezentat, miercuri, noul SUV urban Captur, care s-a vandut, pana in prezent, de la lansarea sa din 2013, in 1,2 milioane exemplare. ”Pionier pe segmentul SUV-urilor urbane, Captur s-a vândut în 1,2 milioane de unităţi de la lansarea…

- Carlos Santana, legendarul chitarist, lanseaza albumul „Africa Speaks”, o adevarata incursiune in universul celor mai interesante, viscerale și molipsitoare sunete și ritmuri. Materialul „Africa Speaks” marcheaza un moment special – Santana celebreaza cei 50 de ani de cariera prin crearea unui album…