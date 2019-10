Stiri pe aceeasi tema

- Albumul emblematic "Abbey Road" al formatiei The Beatles revine pe primul loc in topurile britanice la 50 de ani de la lansare, doborand propriul record al grupului pentru cel mai mare interval de timp intre doua intrari in varful clasamentului, potrivit AFP preluat de news.roAceasta editie…

- Albumul emblematic "Abbey Road" al formatiei The Beatles revine pe primul loc in topurile britanice la 50 de ani de la lansare, doborand propriul record al grupului pentru cel mai mare interval de timp intre doua intrari in varful clasamentului, potrivit AFP.

- Albumul "Abbey Road" al formației The Beatles este pe punctul de a se plasa din nou pe primul loc in topuri, cu ocazia implinirii a 50 de ani de la lansare, anunța Smart Radio, ce pastreaza un loc pentru grupul britanic in playlist-ul sau, anunța MEDIAFAX.Lansat pe 26 septembrie 1969, "Abbey…

- Albumul „Thanks for the Dance”, bazat pe schite muzicale ale lui Leonard Cohen, va fi lansat de Sony pe 22 noiembrie. Pentru acest material de studio au colaborat Beck, Jennifer Warnes, Damien Rice, Daniel Lanois si membri ai trupelor National si Arcade Fire.

- Doar cinci zile i-au trebuit cantaretei Taylor Swift sa doboare recorduri dupa recorduri, in materie de albume lansate, detronandu-si chiar propriul record pentru “Reputation”, materialul lansat in 2017. Pana la “Lover”, un alt album bine vandut in prima saptamana de la lansare a fost albumul “Scorpion”…

- Celebra fotografie cu cei patru membri ai formatiei britanice The Beatles aflati pe o trecere de pietoni din nordul Londrei, imagine prezenta pe coperta unuia dintre cele mai cunoscute albume din istoria muzicii, ''Abbey Road'', a implinit 50 de ani, informeaza Reuters. Fotografia cu…

- Rata somajului in Grecia a scazut la 17,6% in aprilie, de la 18,2% luna precedenta, arata datele preliminare publicate joi de Institutul elen de Statistica (Elstat), transmite Reuters. Este cel mai scazut nivel al ratei somajului din iunie 2011. Conform datelor ajustate sezonier,…

- Prim-ministrul lituanian Saulius Skvernelis a declarat marti ca revine asupra deciziei de a demisiona, anuntata in urma infrangerii sale in alegerile prezidentiale de la mijlocul lunii mai, transmite Reuters. 'Decizia (de a demisiona) a fost pur emotionala, poate ca nu ar fi trebuit sa spun acest…