- VIZITA…Prefectul Eduard-Andrei Popica s-a intalnit ieri, la Albita, cu seful Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Ionut Misa. Dupa aproape un an de discutii si atentionari privind starea jalnica a infrastructurii din aceasta vama, un inalt oficial de la Bucuresti s-a decis sa vina sa vada…

- Andrei Nistor Serban, seful Administrației Finantelor Publice Teleorman a fost numit vicepreședinte, cu rang de secretar de stat, la ANAF. El fusese transferat in Teleorman de la Giurgiu in aprilie 2017 și este considerat unul dintre apropiatii partidului de guvernare. Ionuț Mișa, fost ministru…

- Se completeaza noua echipa de la varful Fiscului. Fostul ministru Ionut Misa, numit recent in fruntea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, il va avea ca mana dreapta, din postura de vicepresedinte al ANAF-ului, pe Bogdan Mihai Lari. Decizia numirii acestuia din urma in postura de vicepresedinte…

- Acestea, de la hipermarketuri și lanțurile de magazine electronice pana la companiile de utilitați sau furnizorii de internet și cablu, trebuie sa iși conecteze casele de marcat cu sistemele Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) in doar doua luni. Masura este obligatorie de la 1 iunie, atat…

- Fiscul se leaga la casele de marcat ale companiilor din Romania, dupa o intarziere de patru ani. Instituția a inceput testele pentru verificarea aparatelor și a sistemului de supraveghere fiscala, iar in doua luni va putea ”citi” in timp real incasarile companiilor mari și mijlocii. Acestea, de la hipermarketuri…

- Premierul Viorica Dancila a dispus eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Daniel Florin Anghel, Nicolae Pietrareanu si Daniel Mihai Tudor, deciziile fiind publicate vineri in Monitorul...

- Premierul Viorica Dancila a dispus eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Daniel Florin Anghel, Nicolae Pietrareanu si Daniel Mihai Tudor, deciziile fiind publicate vineri in Monitorul Oficial.Citeste…

- Ionut Misa a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, a anunțat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa o discutie cu Liviu Dragnea. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial.…

- Eugen Teodorovici confirma numirea lui Ionuț Mișa la conducerea ANAF. Fostul ministru al Finanțelor urmeaza sa preia conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscala, in condițiile unor rezultatele foarte slabe privind colectarea la bugetul de stat. Ionuț Mișa a fost ministru in Guvernul Tudose…

- In calendarul obligatiilor fiscale, publicat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), data de 26 martie este stabilita ca termen important de raportare si/sau plata pentru mai multe categorii de contribuabili.

- Impozitul pe venitul global va fi aplicat probabil de autoritati, astfel urmand a se rezolva inegalitatile in ceea ce priveste impozitarea inegala, sustine Dragos Doros, vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) si fost presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), citat…

- O noua extragere pentru Loteria Bonurilor Fiscale a avut loc duminica, 18 martie, bonurile fiscale emise pe data de 22 februarie, cu o valoare intre 969 si 969,99 lei fiind cele care pot aduce caștiguri. Duminica, 18 martie, a avut loc o noua extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale – pentru tichetele…

- LOTERIA BONURILOR FISCALE 18 MARTIE 2018: Conform MFP, fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii, iar selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape.Duminica va fi organizata prima etapa, care va consta in extragerea bilelor…

- Aproape 26.000 de camioane au tranzitat, in doar patru zile, punctele de trecere a frontierei Nadlac I, Nadlac II, Varsand si Bors, de la granita cu Ungaria, motiv pentru care incepand de luni a fost mereu aglomeratie si s-au format coloane, desi autoritatile precizeaza ca s-a lucrat la capacitatea…

- Miercuri, 7 martie, incepand cu ora 12.00, in sala de sedinte de la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges din Pitesti, Bulevardul Republicii, nr. 118, contribuabilii pot beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la definitivarea impozitului pe profit…

- Oficiali ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vor avea, luni, la Craiova, o intalnire cu firme din Olteni, care vor primi astfel clarificari referitoare la situatiile si procesele interne din domeniul implementarii sanctiunilor internationale, a informat, luni, ANAF, intr-un comunicat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat un autoturism marca Ford, in valoare de 14.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania. In data de 25.02.2018, ora 17.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat…

- Sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a ajuns la capacitate maxima, iar in curand nu va mai functiona daca autoritatile nu gasesc rapid o solutie, a avertizat fostul ministru de Finante, Ionut Misa, actualmente, secretar de stat ...

- Avand in vedere acuzatiile aduse de liderul unui partid din opozitie, care face referiri in necunostinta de cauza la propunerea de buget a Primariei Capitalei, Primaria Municipiului Bucuresti este imputernicit sa faca urmatoarele precizari: Bugetul pe anul 2018 al Primariei Municipiului Bucuresti reflecta…

- Persoanele fizice vor avea un singur formular de completat si speram ca acesta sa fie inteligent, iar in formula actuala va fi o surpriza placuta, a declarat, marti, 20 februarie, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor. „In legatura cu noua propunere care va…

- Fiscul intentioneaza sa modifice Legea evaziunii fiscale pentru a se introduce o definitie a acesteia, a declarat, marti, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor, intr-o conferinta organizata de PwC Romania si citat de Agerpres. "Am facut o initiativa prin care…

- Persoanele fizice vor avea un singur formular de completat si speram ca acesta sa fie inteligent, iar in formula actuala va fi o surpriza placuta, a declarat, marti, Daniel Tudor, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), citat de Agerpres. “In legatura cu noua propunere care…

- Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 pâna pe 15 aprilie, în acest moment avându-se în vedere simplificarea sistemului de declarare si plata, anunta Oana Iacob, secretar de stat în…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate…

- Bonurile in valoare de 501 lei emise la 30 ianuarie au iesit castigatoare la a doua extragere lunara din acest an a loteriei fiscale, fondul total de premiere, de un milion de lei, fiind impartit la maxim 100 de persoane. Ministerul Finantelor a organizat duminica a doua extragere lunara a loteriei…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala ANAF se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza Agerpres.ro. Este o discutie…

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat, joi, Gabriel Biris, partener Biris&Goran, intr-o conferinta organizata de Asociatia Oamenilor…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiarta, ii solicita premierului Viorica Dancila sa o demita pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „incompetența, minciuna și cinism”. Totodata, deputatul liber solicita și demisia lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Doar ca președintele Fiscului…

- Ionut Misa, fost ministru al Finantelor in Guvernul Tudose este unul dintre numele favorite pentru preluarea presedintiei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit unor surse guvernamentale citate de Hotnews.ro. 0 0 0 0 0 0

- Lipsa de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) dar si initiative precum formularul 600 sau split TVA sunt printre cele mai mari probleme cu care se confrunta contribuabilii romani in aceasta perioada. Care sunt cauzele care franeaza interactiunea online dintre contribuabili…

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Astazi este termenul-limita pentru declararea și achitarea taxelor salariale aferente lunii decembrie 2017, conform calendarului fiscal al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). De ce este acest termen mai special decat altele? Pentru ca ...

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, in urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului. 'Acest…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, marti, ca programul de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), finantat de Banca Mondiala, este realizat in proportie de doar 23,5%. „Pana in prezent, din finantarea de 80 de milioane de euro oferita de Banca Mondiala s-au cheltuit…

- Site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - www.anaf.ro - a fost blocat, luni, in conditiile in care 210.000 de contribuabili trebuie sa descarce si sa completeze, pana la 31 ianuarie, Formularul 600 privind veniturile din activitati independente, pentru determinarea contributiilor sociale.

- Termenul de depunere a declaratiei 600 se amana pentru 31 martie(surse economica.net) Noul termen de depunere a declaratiei 600, privind venitul asupra carora se vor declara si plati contributiile sociale si de sanatate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe luna, va fi amanat…

- Intreprinzatorii mici si mijlocii considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor, avand in vedere ca inspectorii fiscali vor fi “premiati” cu echivalentul a 15% din amenzile date ori a impozitelor si taxelor stabilite suplimentar…

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda premii…