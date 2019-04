Cele aproximativ 200.000 de albine din stupii de la Notre-Dame au supravietuit incendiului care a devastat acoperisul catedralei franceze, luni, in contextul in care pe retelele de socializare au aparut in ultimele zile numeroase reactii ale unor internauti din lumea intreaga care se declarau ingrijorati de soarta acestor insecte, informeaza AFP.



"Albinele sunt in viata. Pana in aceasta dimineata, pana la ora 11:00, nu aveam nicio veste despre ele", a declarat pentru AFP apicultorul Nicolas Geant, care se ocupa de stupii de la Notre-Dame, aflati in sacristia alaturata edificiului.

…