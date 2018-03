Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile si frigul din ultimele zile au afectat foarte mult albinele, fiind zapada si inghet tocmai in perioada in care acestea au depus puiet, pierderile putand fi estimate la 20 - 30%, a apreciat, sambata, la "Sarbatoarea Mierii", desfasurata la Blaj, managerul uneia dintre cele mai importante firme…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca fenomenul de iarna tarzie este benefic pentru culturile de iarna. ”Sunt aceste fenomene care s-au decalat in timp, ca parca acum o luna ne intrebam cand vine iarna. Culturile de toamna au acest strat de zapada. care este bun. In alte parți nu este zapada,…

- De joi de la ora 15.00 pana vineri la ora 20.00 este in vigoare un cod galben ce vizeaza Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumatatea de sud a Moldovei si zona Carpatilor Meridionali si de Curbura. Ninsorile se extind dinspre partea de sud vest si sunt in intensificare.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, miercuri, informarea de vreme deosebit de rece, valabila pentru intreaga tara. Totodata, meteorologii au emis o avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, si care va intra in vigoare joi, la ora…

- Temperaturile scazute din ultimele zile nu au afectat plantatiile viticole si pomicole din judetul Gorj. Dan Tanasescu, directorul Directiei pentru Agricultura Gorj, a declarat ca plantatiile viticole se intind pe o suprafata de 3.743 de hectre, iar livezile cuprind 4.727 de hectare. Potrivit lui Dan…

- Nu scapam prea repede de iarna in Banat. Meteorologii anunța ca ninsorile se vor opri abia vineri, iar temperaturile vor fi scazute pentru aceasta perioada. Potrivit meteorologilor, pana maine, la ora 15.00, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice de peste 10 grade mai scazute decat…

- Intervalul : 20 martie, ora 15 – 22 martie, ora 10Zonele afectate : conform textuluiFenomene : vreme deosebit de rece, precipitații in general moderate cantitativ, poleiMesaj : INFORMARE METEOROLOGICA In intervalul menționat vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice mai scazute,…

- Alerta meteo! Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), de miercuri si pana joi la ora 10.00, vremea se va mentine deosebit de rece, cu valori termice mai scazute, in general, cu 10 grade fata de mediile climatologice specifice perioadei. Temperaturile vor fi negative noaptea si dimineata…

- Meteorologii de la ANM au emis o informare meteorologica de temperaturi foarte scazute, valabila pâna în 22 martie, la ora 10.00, care afecteaza aproape toata țara.Vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice mai scazute, în general, cu 10 grade fața…

- In intervalul 20 martie – 22 martie, ora 10.00, vrmea va fi deosebit de rece, precipitații in general moderate cantitativ, polei. In intervalul menționat vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice mai scazute, in general, cu 10 grade fața de mediile climatologice specifice perioadei. Temperaturile…

- Informare meteorologica. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in perioada 20 martie, ora 15.00 – 22 martie, ora 10.00, vremea va fi deosebit de rece, sunt anunțate precipitații in general moderate cantitativ, dar și polei. Astfel, in intervalul menționat vremea se va menține deosebit…

- Meteorologii au transmis, marti, o informare de vreme deosebit de rece, precipitatii moderate cantitativ si polei, valabila pana joi dimineata, la ora 10.00. In aceasta perioada, valorile termice vor fi mai scazute, in general, cu 10 grade fata de normalul perioadei. Miercuri se vor inregistrat precipitatii…

- Tipul mesajului : Informare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 20-03-2018 Ora : 15:00 Nr. mesajului: Intervalul : 20 martie, ora 15 – 22 martie, ora 10 Zonele afectate : conform textului Fenomene : vreme deosebit de rece, precipitații in general…

- Vremea rea instalata recent le pune mari probleme și agricultorilor. Astfel, mai multe culturi precum pomii fructiferi sau vița de vie sunt mai vulnerabile in aceasta perioada. Temperaturile foarte scazute pot pune probleme și culturilor de cereale paioase.

- ”Iarna se intoarce in forta in majoritatea masivelor montane din tara, temperaturile vor scadea si pana la minus 20 de grade, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si 50 de centimetri. Temperaturile scazute si precipitatiile sub forma de zapada vor persista conform prognozelor…

- Vreme la extreme in țara noastra! Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius.Insa, mare atenție, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare,…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza o racire a timpului de afara. Astfel, pentru astazi, 13 martie, sunt prognozate ploi puternice, iar temperatura aerului va fi de +6 grade Celsius. Și maine, deasemenea se așteapta ploi. Iar joi soarele va aparea pe cer și timpul se va incalzi pana la +10…

- In weekend, va fi vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu temperaturi pana la 9 grade mai ridicate fata de norme, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Sfarsitul lunii februarie a venit la malul marii cu vreme de iarna veritabila. A nins cateva zile in continuu, drumurile au fost inchise din cauza zapezii si a viscolului iar temperaturile au coborat mult sub 0 grade Celsius. Zilele acestea vremea s a mai imbunat, astfel ca am ajuns in scurt timp la…

- Se pare ca primavara iși intra incet in drepturi. Saptamina aceasta, temperaturile cresc considerabil, iar zapada se va transforma in lapovița și ploi. Mercurul din termometre va indica maxime termice de pina la 10 grade Celsius ziua, iar noaptea in partea de nord a țarii, temperaturile vor ajunge pina…

- Duminica se mentine codul galben de polei pentru aproape toate zonele joase din sudul tarii, din vestul Olteniei pana la malul marii. Lapovita sau ploaia inghetata continua, se circula cu dificultate in aceasta dimineata, iar in zone din judetul Satu Mare, ceața face probleme pe sosele. Duminica se…

- Minus 18 grade Celsius au fost inregistrate, vineri dimineata, la statia meteo de la Miercurea Ciuc, temperaturile fiind mai scazute decat normalul perioadei, insa in crestere fata de zilele trecute, anunta meteorologii.

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valul de frig va persista si se va intensifica pe parcursul noptilor, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi negative in toate regiunile…

- ALERTA MAXIMA pentru 29 de judete: Ger de crapa pietrele joi si vineri. Temperaturile resimtite de MINUS 50 de grade Celsius Joi si vineri dimineata vor fi cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada. 29 de judete sunt sub cod portocaliu de ger, iar in restul judetelor este cod galben de ger,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturile mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el.

- Culturile de cereale paioase sunt protejate ca urmare a temperaturilor scazute din ultimele zile. Potrivit lui Dan Tanasescu, directorul Directiei pentru Agricultura Gorj, astazi a fost inregistrata la nivelul judetului Gorj cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna, respectiv minus 11 grade Celsius.…

- Datorita temperaturilor scazute din ultima perioada, incepand cu data de 27.02.2018 Filiala de Cruce Rosie Dambovita alaturi de Primaria Municipiului Targoviste- Directia de Asistenta Sociala este alaturi de cetatenii din Targoviste prin reluarea Campaniei de distributie ceai sub denumirea “Impreuna…

- Ninsorile abundente si gerul fac ravagii in mai multe tari din Europa. Printre cele mai afectate state este Romania. Meteorologii au anuntat ca valul de frig va cuprinde treptat toata tara si se va mentine pana in data de 1 martie.

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a oferit informații detaliate despre vremea din urmatoarea perioada. „Avem o avertizare de cod galben, inclusiv de cod portocaliu, pentru fenomenul de ger. Temperaturile in urmatoarea saptamana vor fi deosebit de scazute, chiar cu…

- In urmatoarele sase zile temperaturile vor fi destul de scazute. Un cod galben de schimbare brusca a vremii intra de astazi in vigoare si este valabil pentru toata tara. Avertizarea expira abia in data de doua martie.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un COD PORTOCALIU de temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat si ziua. Intervalul de valabilitate al acestei avertizari meteorlogice este de luni, 26 februarie 2018, ora 03.00 – joi, 01 martie 2018, ora 10.00. Temperaturile maxime vor fi frecvent intre…

- Cerul va fi variabi sambata in vest si nord-vest, iar in restul teritoriului innorarile accentuate vor persista si se vor semnala precipitatii pe arii mai extinse spre seara si noaptea. Duminica, vremea va deveni deosebit de rece pentru aceasta data.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara. Astfel, in weekend se vor inregistra valori intre -13 si – 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala se va ajunge…

- "De la sfarsitul acestei saptamani, o masa de aer rece de origine polara va patrunde in tara noastra, determinand scaderea semnificativa a valorilor termice, atat a celor maxime, cat si a celor minime, astfel ca vremea va deveni deosebit de rece. Pe parcursul noptilor, daca la inceput in partea de nord…

- Meteorologii anunta o noua schimbare a vremii de duminica. Se anunta lapovita si ninsori in mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Cum va fi insa vremea in martie si aprilie. Saptamana viitoare, vremea va fi in general inchisa. Vor fi precipitații…

- Chiar daca ne-am bucurat de o vreme de primavara in plina iarna, sezonul rece este departe de a parasi teritoriul țarii noastre. In multe zone a nins abundent, iar valorile termice au scazut simțitor, cardiacii fiind cei mai afectați de condițiile meteorologice din aceasta perioada. Eforturile de adaptare…

- Datorita sensibilitatii crecute, in absenta unei protectii termice adecvate, expunerea la frig provoaca cu usurinta pacientilor varstnici afectiuni respiratorii de la banalele faringoamigdalite pana la traheobronsite, pneumonii sau bronhopneumonii severe.I nhalrea aerului rece sau praful acumulat in…

- In urmatoarele zile sunt asteptate noi ninsori, in munte insemnate cantitativ, iar temperaturile ar putea cobori pana la -10 grade. MARTI. Vremea va deveni predominant inchisa. In cursul zilei se vor semnala precipitatii in general slabe, mai ales sub forma de ploaie in vestul si sud-vestul tarii si…

- Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul 11 februarie, ora 06 – 12 februarie, ora 04 vor fi intensificari ale vantului și precipitații predominant sub forma de ninsoare, moderate cantitativ. Astfel, in perioada menționata, in sudul și in estul Munteniei, precum și in…

- Vremea schimba foaia incepand de duminica! Meteorologii revin cu prognoza actualizata, in Bucuresti si in tara. Cand revin ninsorile. Cum va fi vremea Joi, 1 februarie 2018 Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14…

- Maine, cerul va fi variabil in cea mai mare parte a tarii, iar vantul va sufla slab din Sud-Vest. In aceasta noapte, sunt prognozate temperaturi cuprinse intre minus cinci si zero grade Celsius.

- Vremea se mentine rece in aproape toata tara, o informare meteorologica fiind in vigoare pana miercuri, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. In primele ore ale zilei de marti (16 ianuarie) va ninge in general slab cantitativ pe arii relativ extinse in sudul si sud-estul teritoriului.

- Cele mai scazute temperaturi din țara au fost inregistrate, luni dimineața, la Joseni, minus 21 de grade și la Miercurea Ciuc, minus 20 de grade, acestea fiind mai scazute decat normalul perioadei, dar nu sunt valori istorice. Cea mai ridicata minima a fost minus opt grade, la Sebeș și Alba Iulia. Meteorologul…

- Cele mai scazute temperaturi din tara au fost inregistrate, luni dimineata, la Joseni, minus 21 de grade si la Miercurea Ciuc, minus 20 de grade, acestea fiind mai scazute decat normalul perioadei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Meteorologii au emis de curând prognoza meteo pentru zilele urmatoare și au anunțat la ce ar trebui sa ne așteptam. Temperaturile vor continua sa scada, iar cerul va prezenta înnorari în partea de sud a țarii, unde va ninge slab.

- Iarna isi intra in drepturi. Vremea urmeaza sa cunoasca o schimbare brusca, iar temperaturile vor scadea drastic incepand de joi. Aerul polar o sa isi faca simtita prezenta. Vremea si-a inceput procesul de racire, temperaturile scazute specifice iernii incepand sa prinda teren. Ceata va da mari batai…

- Agenția Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru perioada 1-14 ianuarie, pe regiuni geografice. PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor încadra de la 11 grade în prima zi pâna la 6...8 grade în intervalul 2 - 6 ianuarie. În…

- In Muntii Sureanu, zona denumita ”Elvetia Romaniei” datorita peisajelor de poveste, conditiile de schi se anunta a fi excelente pentru perioada sarbatorilor de iarna, potrivit lui Rares Tileaga, monitor la o scoala de schi.”Conditiile de schi se anunta a fi excelente, la Sureanu, pentru…