Albertina Ionescu a format un cuplu foarte frumos si discret cu Valentin Butnaru, de la Antena 1. Cei doi au divortat! Vedeta a dezvaluit adevaratul motiv al divortului

- Andreea Marin are 44 de ani și este intr-o forma de invidiat. Vedeta a dezvaluit tuturor cum reușește sa se mențina atat de optimista și cum a facut fața situațiilor complicate prin care a trecut. „Am 44 de ani, așa ca nu mai este timp de amanat. Vreau sa ma simt bine in pielea mea acum, nu la anul.…

- Ani buni, Andreea Berecleanu și Andrei Zaharescu, au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din zona mass media, iar divorțul lor a ramas o enigma. Andreea Berecleanu s-a decis sa dea carțile pe fața și a marturisit ca in ultimii ani casnicia cu Andrei Zaharescu devenise una anosta, in care…

- Cristina Șișcanu, soția lui Madalin Ionescu, se simte foarte bine in corpul ei, reușind sa slabeasca 27 de kilograme, cu un meniu bine pus la punct de un medic nutriționist. Ea are acum 60 de kilograme, insa vrea sa mai dea doua-trei jos, pentru a fi mulțumita in totalitate. „Am avut 87 de kilograme…

- Scandalul de la Realitatea TV pare fara sfarșit! Totul a pornit dupa ce Oreste Teodorescu a fost interzis la televiziunea patronata de Cozmin Gușa. Ulterior, Rareș Bogdan a declarat ca demisioneaza daca Teodorescu nu e reprimit, dar, in schimb, a fost și el scos de pe post. Insa, conform jurnalistului…