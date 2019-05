Albe şi negre. Unii îşi închipuie că toţi suntem proşti! Fara bani in conturi, cu rate la un credit de 800.000 euro – bani pe care cei mai multi dintre noi nu ii vor avea in aceasta viata – si norocoasa posesoare a unei vile de aproape 700 metri patrati. Aceasta este, conform propriei declaratii de avere, Rovana Plumb. Care a experimentat si a izbutit sa traiasca timp de un an exclusiv din pensia sotului sau, de 1.735 lei pe luna. Ba a mai strans si cureaua si a imprumutat organizatia PSD Dambovita cu 63.000 lei. Desi nu aminteste de nici o matusa Tamara, reprezentanta partidului aflat la guvernare a izbutit sa achite, in anul 2016, rate lunare de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

