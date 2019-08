Albe și negre. Suntem campioni la împărţit ciolane Asa am ajuns sa avem cel mai stufos guvern din Uniunea Europeana. Si, cu siguranta, cel mai ineficient. Daca media numarului de ministere in țarile UE este 15, Guvernul Romaniei cu greu s-a putut limita la… 24! Pentru ca in spatele organizarii Executivului din Palatul Victoriei stau mize de putere marunte, baroni locali care trebuie sa aiba emisari in Guvern pe post de miniștri sau secretari de stat. Astfel s-a ajuns la spargerea unor ministere, precum Mediului cu Apelor si Padurii. Spre a va oferi un exemplu de impartit ciolane intre cei aflati la putere. Iar maine, ne-am putea trezi… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

