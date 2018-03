Stiri pe aceeasi tema

- Romania reprezinta un paradis pentru apicultura, insa acesta trebuie sa fie si pastrat, a atras atentia presedintele Comisiei stiintifice de tehnologie apicola si calitate a produselor apicole din Federatia Internationala a Asociatiilor de Apicultori (Apimondia), Etienne Bruneau, prezent, sambata, la…

- Ninsorile din ultimele zile si vremea rece s-au resimtit si la munte, astfel ca partiile de la Sureanu si Arieseni au fost imbracate cu strat nou de zapada. Cu alte cuvinte, sezonul de schi continua in judetul Alba, si la sfarsitul lunii martie. Starea partiilor pentru perioada 24 – 29 martie 2018:…

- Mii de vizitatori si aproximativ 150 de expozanti sunt asteptati, sambata si duminica, la cea de-a XI-a editie a „Sarbatorii Mierii”. Manifestarea, care va incepe oficial sambata, la ora 10.30, vine si in acest an cu numeroase noutati si surprize. Programul oficial anuntat de organizatori cuprinde targul…

- Drumarii deszapezesc principalele sosele din municipiul resedinta de judet, unde s-au depus peste 10 centimetri de zapada. "Echipele firmei de deszapezire intervin in teren, de la miezul noptii, de cand a inceput sa ninga. In prezent se intervine in oras cu 9 autospeciale cu plug pentru…

- Ninsorile, viscolul si gerul pentru care s-a emis cod portocaliu sunt insotite de un fenomen mai rar. Un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania. Fenomenul se resimte deja in Grecia, mai ales pe insulele Creta…

- Ninsorile i-au pus la lucru și pe oamenii de la sate. La nord, unde stratul de zapada atinge 25 de centimetri, gospodarii au curațat omatul din fața porților. Satenii nu se asteptau ca ninsorile prognozate pentru mijlocul lunii martie vor fi atat de puternice.

- Rusine, domnule primar! IARNA NU-I CA VARA!…Iarna si-a intrat din nou in drepturi fix la finalul lunii martie, cand toata lumea astepta primavara si evident, autoritatile vasluiene au fost luate din nou prin surprindere! Primaria municipiului Vaslui isi “odihneste” utilajele dupa o iarna “grea”. Ninsorile…

- Ninsorile din martie fac ravagii in Nordul țarii. Stratul de zapada a ajuns pana la 15 centimentri. Cititorii noștri de la Briceni și Edineț au postat pe rețelele de socializare filmulețe in care se vede atat starea drumurilor, dar și cat de tare viscolește.

- Salvamontistii avertizeaza ca iarna se intoarce, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si jumatate de metru. Iarna se intoarce in forta in masivele montane, iar stratul de zapada poate atinge si jumatate de metru, motiv pentru care, intrucat exista riscul producerii unor…

- Cel mai mare targ apicol din Romania, “Sarbatoarea Mierii” se va desfasura in zilele de sambata si duminica, 24 si 25 martie 2018, in centrul istoric al municipiului Blaj. Ajunsa la editia a XI-a, manifestarea vine, si in acest an, cu noutati, aducand, pe langa sectiunile obisnuite – targul cu vanzare,…

- Ninsorile au pus stapanire pe nord-estul Statelor Unite. Stratul de zapada a depasit 60 de centimetri, iar vantul puternic a rupt zeci de copaci si linii de electricitate. Peste doua milioane de locuitori din mai multe state au ramas fara electricitate.

- Ninsorile abundente si vantul puternic au dat peste cap traficul rutier si aerian din SUA. Cateva autostrazi au fost inchise, iar șoferii fac eforturi disperate pentru a merge pe strazi din cauza poleiului.

- Moscova se confrunta cu cea mai puternica furtuna de zapada din ultimii 68 de ani. Ninsorile abundente au inceput de noaptea trecuta si vor tine pina miine, potrivit meteorologilor. Autoritatile avertizeaza cetatenii sa fie atenti intrucit de pe streșinile cladirilor poate cadea zapada in orice moment.…

- O persoana a decedat din cauza viscolului care a afectat vineri Hokkaido, cea mai nordica insula a Japoniei, informeaza DPA. Un barbat de circa 20 de ani a fost gasit mort in localitatea Tomakomai dupa ce a incercat, impreuna cu alte doua persoane, sa salveze un sofer a carui masina ramasese blocata…

- Ninsorile care au lovit Gorjul au aratat și ca avem eroi printre noi. Doi pompieri din Targu-Jiu și reprezentanții Asociatiei Hoinari in Salbaticie au facut un gest de mare omenie, miercuri. Afland ca sunt probleme la schitul din Plaiul Bumbeștilor, din Masivul Parang, unde calugarii au ramas…

- Culturile de cereale paioase sunt protejate ca urmare a temperaturilor scazute din ultimele zile. Potrivit lui Dan Tanasescu, directorul Directiei pentru Agricultura Gorj, astazi a fost inregistrata la nivelul judetului Gorj cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna, respectiv minus 11 grade Celsius.…

- Ninsorile și gerul au cuprins chiar și zone ale europene, unde zapezile sunt atat de rare incat localnicii nu au utilaje de deszapezire sau de aruncat cu sare pe drumuri. In insula Brac, din Croația, a nins...

- Ninsorile au revenit in forta in judetul Gorj. A nins sambata si duminica, iar pe drumurile nationale si judetene au actionat zeci de utilaje. Drumarii au folosit sute de tone de material antiderapant. In anumite zone din partea de nord ...

- Din aceasta noapte, se intorc ninsorile si frigul patrunzator. Deja a nins in jumatate de tara si ne pregatim pentru un nou val de aer inghetat. Saptamana incepe cu ploi, ninsori si ger. Zapada se va asterne inclusiv in Capitala.

- Se intorc ninsorile in vestul țarii. Potrivit unei avertizari de cod galben, in județele Caraș-Severin și Hunedoara vor fi ninsori abundente, local viscolite și se va depune strat consistent de zapada. Alerta meteo este valabila din aceasta seara, de la ora 22.00, și pana maine dimineața, la ora 11.00.…

- Turnul Eiffel se va redeschide duminica la ora 9:30 a.m. (08.30 GMT), in conditiile in care circulatia pe drumurile si caile ferate din regiunea Parisului a revenit la normal, dupa o saptamana de ninsori si inghet, informeaza DPA. In afara unei scurte redeschideri joi dupa-amiaza, aceasta faimoasa atractie…

- Zapada cazuta in ultimele ore a ingreunat circulatia rutiera pe DN2D, in Vrancea. Mai multe masini au ramas inzapezite intre Gresu si Ojdula, iar unul dintre șoferi a sunat la 112 și a cerut ajutor.

- Potrivit Ministerului Apararii, soldatii au oferit si hrana, apa si benzina soferilor ale caror autoturisme ramasesera blocate pe un drum inzapezit intre orasele Sakai si Awara, la aproximativ 350 kilometri vest de Tokyo.Mai multe trupe au fost mobilizate in conditiile in care numarul vehiculelor…

- Aproximativ 1.000 de autovehicule au ramas blocate pe un drum dintre orasele Sakai si Awara din prefectura Fukui, atunci cand furtuna de zapada a lovit regiunea Hokuriku, a raportat Jiji Press, citand responsabili locali. Nicio persoana nu a fost ranita, a precizat Jiji.Pe masura ce caderile…

- Ninsorile puternice si poleiul au afectat centrul si estul Chinei in ultimele zile, fapt ce a determinat evacuarea a mii de persoane ca urmare a pagubelor suferite de casele lor, precum si suspendarea a sute de zboruri de pe numeroase aeroporturi, informeaza luni agentia Xinhua citata de EFE, scrie…

- O furtuna puternica de iarna a adus miercuri ninsori proaspete de-a lungul coastei nipone la Marea Japoniei, stratul de zapada ajungand pana la 80 de centimetri in unele zone ale tarii, au anuntat autoritatile meteorologice.

- Ninsorile abundente si vantul puternic au dat peste cap traficul rutier si aerian din centrul Statelor Unite. Cateva autostrazi din Kansas si Carolina de Sud au fost inchise, iar pe doua aeroporturi au fost anulate mai multe curse aeriene.

- Ninsorile abundente incepute de duminica seara, care au continuat inclusiv luni, le-au dat batai de cap soferilor, dar si pietonilor, care au avut de infruntat troienele pentru a ajunge la serviciu, la scoala sau unde aveau de mers.La primele ore ale diminetii interventia utilajelor de deszapezire ...

- O informare meteorologica emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) in dupa amiaza zilei de sambata, 20 ianuarie 2018, anunta ca ninsorile revin in forta. Potrivit ANM; in intervalul 20 ianuarie, ora 15.00 si 21 ianuarie, ora 06.00, aria precipitatiilor se va extinde in sud si sud-est;…

- Iarna a venit intr-un tarziu la Iasi. In cateva ore orasul a fost acoperit de zapada. Ca de fiecare data, zapada incanta multa lume, insa odata cu ea apar si problemele. Ninsorile care au cazut peste judetul Iasi in ultimele ore pun in dificultate nu doar traficul rutier, dar si misiunile in care sunt…

- Ninsorile din ultimele doua zile au facut o victima! Un barbat din Iasi, cu probleme cardiace, a decedat. Ambulanta a ajuns prea tarziu, dupa apelul format, pentru ca a ramas inzapezita.A

- Ninsorile abundente din Republica Ceha au provocat accidente rutiere in lant, cele mai multe implicand vehicule mari cum ar fi camioanele, dar si autoturismele, scrie rtv.net.Pe D-1 s-au inregistrat blocaje pe mai multe sectiuni de drum din cauza unor accidente.

- Pe soluri saturate cu apa, inundate, inghețate sau acoperite cu zapada este interzisa aplicarea ingrașamintelor organice de natura animala, evitandu-se astfel pierderile de azot nitric cu apele de percolare și cu scurgerile, prcum și pierderile prin denitrificare sub forma de azot elementar sau oxizi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben valabila pentru județele din Transilvania, Oltenia și sudul Banatului. Meteorologii se așteapta la intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ și depunerea unui strat consistent de zapada. Administrația Naționala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben, in zona de munte a județului Alba fiind vizate, marți, intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ, strat de zapada consistent și depuneri de polei Ninsorile vor fi insemnate cantitativ și local se va depune strat…

- Ninsorile puternice care au cazut in ultimele zile in Japonia afecteaza traficul feroviar. Peste 400 de oameni au ramas blocați timp de mai bine de 10 ore intr-un tren. Zapada a facut calea ferata impracticabila.

- Trenurile au inceput sa circule in stațiunea elvețiana Zermatt, unde peste 13.000 de turiști au fost blocați doua zile din cauza cantitații uriașe de zapada cazuta in zona, scrie BBC News. Compania locala de cale ferata elvețiana a declarat ca serviciile au fost reluate miercuri seara dupa ce șinele…

- Ninsorile abundente din Alpi țin captivi in statiuni mii de turiști. In regiunile muntoase din Italia, 11.000 de oameni sunt blocați din cauza vremii rele. Iar in Elveția, 13.000 de turiști nu pot parasi cabanele lor inca de ieri.

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta, citate de Xinhua. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta catre nord-vest…

- Ninsorile abundente care au afectat provincia Anhui din estul Chinei incepand de la 3 ianuarie au provocat moartea a 13 persoane, au anuntat vineri autoritatile guvernamentale provinciale, citate de Xinhua. Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 a afectat pana in prezent 1,06 milioane…

- La Sureanu, "zapada este din belsug, atat pe partii, cat si in off-piste, datorita ninsorilor recente", a transmis, vineri, Rares Tileaga. Potrivit acestuia, vor functiona sase din cele opt partii, care sunt batatorite zilnic. Partiile de pe Domeniul Schiabil, situat la cea mai mare altitudine…

- O furtuna puternica de zapada a ingropat aproape complet un oraș american, in ziua de Craciun. Ninsorile abundente i-au determinat pe oficiali sa decreteze stare de urgența, relateaza BBC News. Oraș Erie din statul Pennsylvania a fost ingropat intr- un strat de zapada de mai bine un metru . Numeroase…

- Este risc mare de producere a avalanșelor in Munții Fagararaș, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Și in Bucegi riscul de avalanșa este insemnat, potrivit meteorologilor. Stratul de zapada a crescut cu 3-5 centimetri in zonele inalte…

- Stratul de zapada a crescut cu 3-5 centimetri in zonele inalte si a scazut in zonele joase cu 3-6 centimetri, masurand 122 de centimetri la Balea-Lac, 103 centimetri la Varful Omu, 33 de centimetri la Sinaia, 17 centimetri la Fundata si 15 centimetri la Predeal. In Muntii Fagaras, la altitudini…