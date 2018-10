Stiri pe aceeasi tema

- Exista un angajament clar din partea Bruxelles-ului si a membrilor Uniunii Europene in ceea ce priveste extinderea, ceea ce este un indiciu clar ca in 2025 doua tari din Balcanii de Vest se vor alatura UE, Serbia fiind una dintre ele, a declarat fostul trimis al UE pentru Kosovo, Wolfgang Petritsch,…

- Exista un angajament clar din partea Bruxelles-ului si a membrilor Uniunii Europene in ceea ce priveste extinderea, ceea ce este un indiciu clar ca in 2025 doua tari din Balcanii de Vest se vor alatura UE, Serbia fiind una dintre ele, a declarat fostul trimis al UE pentru Kosovo, Wolfgang Petritsch,…

- Proprietarii vehiculelor echipate cu motoare diesel mai vechi din orasele germane unde aerul este extrem de poluat vor putea alege intre a primi subventii pentru achizitionarea unor modele mai noi si mai putin poluante sau o reconfigurare a sistemului hardware, a decis coalitia aflata la guvernare,…

- Decizia a fost luata in luna iulie de Ministerul Educatiei, Sportului si Tineretului, dupa ce multi parinti si profesori s-au plans de folosirea generalizata a telefoanelor mobile si de faptul ca astfel cursantii sunt distrasi de la activitatile educationale, relateaza agentia EFE. Guvernul de la…

- Ministrul apararii considera ca Rusia recurge la actiuni de provocare Mihai Fifor. Foto: Arhiva Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, considera ca Rusia recurge la actiuni de provocare, fie ca este vorba despre avioane de lupta care se apropie de spatiul aerian al României si…

- Iranul va dezvalui in zilele urmatoare un nou avion de lupta si isi va imbunatati capacitatile balistice pentru a raspunde "amenintarilor" Israelului si Statelor Unite, dusmanii sai declarati, a anuntat ministrul Apararii, Amir Hatami. "Prioritatea noastra este capacitatea balistica si trebuie…

- NATO a decis sa construiasca o baza aeriana in Albania, a anuntat sambata premierul Edi Rama, relateaza The Associated Press.Consiliul Atlanticului de Nord, principalul organ de decizie politica al NATO, a hotarat sa investeasca suma de 50 de milioane de dolari ”in modernizarea bazei aeriene…

- Rusia va reactiona daca Suedia si Finlanda vor intensifica relatiile cu NATO, deoarece o astfel de expansiune a Aliantei ar submina securitatea la nivel global, a declarat Serghei Shoigu, ministrul rus al Apararii, relateaza Reuters.