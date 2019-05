Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi sustinatori ai Partidului Democrat din Albania au incercat joi sa intre cu forta in cladirea Parlamentului, in semn de protest fata de Guvern, potrivit Euronews. Nu este pentru prima data cand protestatarii incearca acest lucru. La inceputul lunii politistii au trebuit sa utilizeze…

- Membrii Camerei Comunelor au respins un amendament (amendamentul A) care solicita guvernului britanic sa adopte planurile opozitiei privind Brexitul, intre care o uniune vamala permanenta cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Camera Comunelor va mai supune la vot miercuri seara alte patru amendamente…

- Sustinatorii opozitiei din Albania au spart un cordon de politie, sambata, dupa ce au aruncat cu cocktail uri Molotov si torte si au inceput sa sparga usile cladirii in care se afla biroul premierului albanez Edi Rama. Oamenii cer demisia premierului si organizarea de alegeri anticipate, conform RomaniaTV.net.…

- Mai mulți protestatari au încercat sa intre în cladirea guvernului de la Tirana. Mii de persoane participa la protestul de sâmbata, nemulțumite de prim-ministrul Edi Rama și Guvernul pe care îl conduce.

- Politia albaneza a recurs la gaze lacrimogene si la tunuri cu apa pentru a-i respinge pe manifestantii care au fortat sambata un cordon de protectie in fata sediului guvernului, in cursul unui protest contra premierului Edi Rama, relateaza AFP si Reuters. Mii de persoane s-au strans in…

